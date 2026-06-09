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IND vs AFG : विराट कोहलीची माघार, आता रोहित शर्माबाबत BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स, चाहत्यांना...

Rohit Sharma cleared to play Afghanistan ODI series: अफगाणिस्तानविरुद्धच्या आगामी वन डे मालिकेपूर्वी स्टार फलंदाज विराट कोहली, याने माघार घेतली होती. त्यात रोहित शर्माच्या समावेशाबाबतही अनिश्चितता होती आणि बीसीसीआयने महत्त्वाचे अपडेट्स दिले आहेत.
Rohit Sharma hamstring injury recovery news

Rohit Sharma hamstring injury recovery news

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Latest Rohit Sharma injury update before Afghanistan series: आयपीएल २०२६ गाजवणाऱ्या विराट कोहलीच्या माघारीमुळे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वन डे मालिकेची उत्सुकता काहीशी कमी झालेली आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ तीन वन डे सामन्यांची मालिका खेळणार आहे, पंरतु त्यात विराट नाही.. अशात रोहित शर्माच्या खेळण्यावरही प्रश्नचिन्ह होता, कारण IPL 2026 दरम्यान त्याला हॅमस्ट्रींग दुखापतीने त्रास दिला होता. त्यामुळेच तो अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत खेळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह होता. मात्र, हाती आलेल्या अपडेट्सनुसार रोहित पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला आहे आणि तो या मालिकेत खेळणार आहे.

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