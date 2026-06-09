IND vs AFG : विराट कोहलीची माघार, आता रोहित शर्माबाबत BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स, चाहत्यांना...

Latest Rohit Sharma injury update before Afghanistan series: आयपीएल २०२६ गाजवणाऱ्या विराट कोहलीच्या माघारीमुळे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वन डे मालिकेची उत्सुकता काहीशी कमी झालेली आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ तीन वन डे सामन्यांची मालिका खेळणार आहे, पंरतु त्यात विराट नाही.. अशात रोहित शर्माच्या खेळण्यावरही प्रश्नचिन्ह होता, कारण IPL 2026 दरम्यान त्याला हॅमस्ट्रींग दुखापतीने त्रास दिला होता. त्यामुळेच तो अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत खेळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह होता. मात्र, हाती आलेल्या अपडेट्सनुसार रोहित पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला आहे आणि तो या मालिकेत खेळणार आहे..भारताचा माजी कर्णधार रोहित पुनर्वसनासाठी बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलेन्समध्ये ( CoE) गेला होता आणि वैद्यकिय टीमने त्याला तंदुरुस्त घोषित केले आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये दुखापतीमुळे त्याला पाच सामन्यांना मुकावे लागले होते. काही सामन्यांत तो इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळला होता. त्यामुळे तो ५० षटकांच्या क्रिकेटसाठी तंदुरुस्त होईल का ही शंका होती. पण, तरीही बीसीसीआयने या मालिकेसाठी रोहितचा संघात समावेश केला आणि त्याची उपलब्धता ही फिटनेस टेस्टवर अवलंबून असेल, हे स्पष्ट केले होते..Team India : इंग्लंड दौऱ्यासाठी निवडलेल्या भारतीय संघात बदल, प्रमुख खेळाडूची अचानक माघार; BCCI च्या ट्विटने उडवली झोप.PTI ने दिलेल्या वृत्तानुसार CoE ने रोहितला तंदुरुस्त घोषित केले आहे. ३९ वर्षीय रोहितच्या खेळण्याने टीम इंडियाला मजबूती मिळाली आहे. त्याला २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळायचा आहे आणि त्यापूर्वी फार कमी वन डे सामने भारताला खेळायचे आहेत. त्यामुळे एकाही मालिकेला मुकणे, हे रोहितच्या संघातील स्थानाला धोका निर्माण करणारे ठरू शकते..Bizarre Run Out: ऋतुराज गायकवाड-प्रियांश आर्य एकाच दिशेला पळाले, यष्टिरक्षकाच्या 'बूटा'मुळे झाला कांड... नेमकं काय घडलं? .India’s squad for Afghanistan ODIs: शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.