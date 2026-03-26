Team India Cricket Schedule : ५ कसोटी, ९ वन डे अन् ८ ट्वेंटी-२०! टीम इंडिया घरच्या मैदानावर पुढील १२ महिन्यांत तगड्या स्पर्धकांना भिडणार...

Team India home schedule 2026 full fixtures Tests ODIs T20Is : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) टीम इंडियाच्या 2026-27 या घरच्या मैदानावरील आंतरराष्ट्रीय हंगामाचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. येणाऱ्या हंगामात २२ मॅच खेळल्या जाणार आहेत. या मॅच १७ वेगवेगळ्या शहरांमध्ये खेळवल्या जाणार आहेत आणि त्यात मुंबई-पुणे येथेही सामने होणार आहेत. या हंगामात वेस्ट इंडिज, श्रीलंका, झिम्बाब्वे आणि ऑस्ट्रेलिया हे चार संघ भारत दौऱ्यावर येणार असून सगळ्या वेगवेगळ्या फॉरमॅट मालिकांमुळे हंगाम आणखी इंटरेस्टिंग होणार आहे. यामुळे येणाऱ्या वर्षात क्रिकेट प्रेमीसाठी भरपुर सामन्यांची मेजवानी असणार आहेत. हंगामची सुरुवात सप्टेंबरपासून होणार आहे. जवळपास सगळ्या मॅचचेस खेळण्यासाठी संघाना भारत ़भर फिराव लागेल. .हंगामाची सुरुवातया हंगामाची सुरुवात २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी वेस्ट इंडिजच्या भारत दौऱ्याने होणार आहे, यामध्ये तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेनंतर पाच टी-२० सामन्यांची मालिका खेळली जाणार आहे. एकदिवसीय सामने हे तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी आणि न्यू चंदीगड येथे खेळवले जातील, तर त्यानंतर टी-२० सामने लखनौ, रांची, इंदूर, हैदराबाद आणि बंगळूरु येथे आयोजित केले जाणार आहेत. ं. त्यानंतर भारत डिसेंबरमध्ये श्रीलंकेचा पाहुणचार करणार आहे. या मालिकेत तीन एकदिवसीय आणि तीन टी-२० सामने असतील. एकदिवसीय सामने दिल्ली, बंगळूर आणि अहमदाबाद येथे खेळले जातील, तर टी-२० सामने राजकोट, कटक आणि पुणे येथे आयोजित केले जातील. .जानेवारी २०२७ मध्ये झिम्बाब्वे संघ तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतात येणार आहे. हे सामने कोलकाता, हैदराबाद आणि मुंबई येथे खेळले जाणार आहेत. हे हंगाम संपेल ते बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीने ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पाच सामन्यांची कसोटी मालिका खेळली जाईल. ही मालिका २१ जानेवारीला नागपूरमध्ये सुरू होईल. नंतर ही स्पर्धा चेन्नई, गुवाहाटी, रांची आणि अहमदाबाद येथे खेळवली जाईल. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने पूर्ण २०२६ आणि २०२७ साठी वेळापत्रक जाहीर केल असून सामने बघण्यासाठी क्रिकेटप्रेमी उत्सुक असतील.