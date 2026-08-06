Retired Cricketer Pension : सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सेहवाग की सौरव गांगुली, कोणाला मिळते सर्वाधिक निवृत्तीवेतन?

How much pension does Sachin Tendulkar receive? अजिंक्य रहाणेने नुकतेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. भारतीय कसोटी क्रिकेटमधील आणखी एक स्टार फलंदाज निवृत्त झाला... रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा आणि आता अजिंक्य... यांच्या निवृत्तीमुळे भारताचे कसोटी क्रिकेट पोरकं झालं आहे. अजिंक्यच्या निवृत्तीनंतर पुन्हा एकदा खेळाडूंच्या पेन्शन अर्थात निवृत्तीवेतनाची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळेच सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि तो म्हणजे महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सेहवाग आणि सौरव गांगुली यांच्यापैकी BCCIकडून कोणाला सर्वाधिक पेन्शन मिळते? .BCCI pension scheme for former Indian cricketersभारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने २००४ मध्ये निवृत्त खेळाडूंसाठी निवृत्तीवेतन योजना सुरू केली. त्यावेळी, माजी कसोटी खेळाडू आणि पंचांना दरमहा ५,००० रुपयांचे निवृत्तीवेतन दिले जात होते. पण, २०१२ मध्ये यात बदल केला गेला आणि त्याअंतर्गत खेळाडूंना त्यांनी खेळलेल्या कसोटी सामन्यांच्या संख्येनुसार एकरकमी रक्कम दिली जात होती. २०२२ मध्ये सौरव गांगुली बीसीसीआयचे अध्यक्ष होते, तेव्हा त्यांनी निवृत्तीवेतन प्रणालीमध्ये एक मोठा बदल केला. हा बदल सध्या १ जून २०२२ पासून लागू झाला आहे. या सुधारित योजनेनुसार सर्वाधिक पात्रता असलेल्या माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंना दरमहा ७० हजार पेन्शन दिली जाते..भारतीय संघाच्या फिटनेसवर BCCI चा 'सर्जिकल स्ट्राईक'! सीनियर-ज्युनियर पाहू नका, सर्वांना एकच नियम... वाचा BCCI Fitness Standards.Monthly Pension Slabs२५ किंवा त्यापेक्षा अधिक कसोटी खेळणारे खेळाडू - ७० हजार२५ किंवा त्यापेक्षा कमी कसोटी खेळणारे खेळाडू - ६० हजारआंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटपटू आणि ७५ पेक्षा अधिक प्रथम श्रेणी सामने - ५२५००५० ते ७४ प्रथम श्रेणी सामने खेळणारे खेळाडू - ४५ हजार२५ ते ४९ प्रथम श्रेणी सामने खेळणारे खेळाडू ३० हजारअर्जदारांनी सर्व प्रकारच्या स्पर्धात्मक क्रिकेटमधून अधिकृतपणे निवृत्त झालेले असणे आवश्यक आहे..'वर्षभर विश्रांती घे, पण पूर्णपणे तंदुरुस्त हो...' जसप्रीत बुमराहला सल्ला; मोहम्मद शमी किंवा भुवनेश्वरचा विचार करा... कोण म्हणतंय असं?.सचिन तेंडुलकरला बीसीसीआयकडून दरमहा ७०,००० रुपयांचे पेन्शन मिळते. सौरव गांगुलीलाही तेवढीच रक्कम मिळते. सुनील गावस्कर, कपिल देव आणि गांगुली यांसारख्या दिग्गजांनाही दरमहा ७०,००० रुपये मिळतात. भारतासाठी १०० हून अधिक कसोटी सामने खेळल्यामुळे वीरेंद्र सेहवागचाही याच श्रेणीत समावेश होतो आणि म्हणूनच तो सर्वोच्च पेन्शन श्रेणीत येतो. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनाही ७०,००० रुपयांची पेन्शन मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.