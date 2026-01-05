Gautam Gambhir चे पंख छाटण्यास सुरुवात? भारतीय संघाच्या 'कसोटी'च्या तयारीसाठी BCCI माजी खेळाडूकडून घेणार मदत

BCCI plans to use VVS Laxman for India Test preparation: गौतम गंभीरच्या ( Gautam Gambhir) मार्गदर्शनाखाली टीम इंडियाला घरच्या मैदानावर दोन कसोटी मालिकांमध्ये व्हाईटवॉश पत्करावा लागला. त्यामुळे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची ( WTC Final 2027) फायनल गाठण्याचे भारताचे स्वप्न धुसर झाले आहे. भारतीय संघाचे सर्व लक्ष आता ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आणि २०२७च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेकडे आहे. अशात कसोटी क्रिकेटमधील घसरलेला दर्जा सुधारण्यासाठी BCCI ने गौतम गंभीरचे पंख छाटण्यास सुरूवात करण्याची हालचाल सुरू केली आहे. भारतीय कसोटी संघाची तयारी करून घेण्यासाठी बीसीसीआय आता माजी दिग्गजाची मदत घेणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे..भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने सेंटर ऑफ एक्सलेन्सचे ( CoE) प्रमुख व्ही व्ही एस लक्ष्मण ( VVS Laxman) याची मदत घेण्याचा विचार सुरू केला आहे. कसोटी क्रिकेटमधील भारतीय संघाची कामगिरी सुधारण्यासाठी हा प्रयत्न असणार आहे. गौतम गंभीरच्या जागी मुख्य प्रशिक्षक म्हणून लक्ष्मण यांची निवड होणार असल्याचे वृत्त बीसीसीआयने काही दिवसांपूर्वी फेटाळून लावले होते. पण, आता घरच्या मैदानावरील कसोटी क्रिकेटच्या हाराकिरीमुळे लक्ष्मणच्या मदतीची गरज बोर्डाला भासत आहे..Rohit Sharma Viral Video : रोहित नेमका कोणत्या कारणाने छोट्या फॅनवर चिडला? वेगळंच चित्र रंगवलं जातंय, पण सत्य समजताच हिटमॅनबद्दल वाढेल आदर.टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार कसोटी मालिकेपूर्वी भारतीय संघाची तयारी करून घेण्यासाठी बोर्ड लक्ष्मणची मदत घेणार आहे. कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) याने कसोटी मालिकेपूर्वी १५ दिवसांचा कॅम्प गरजेचा असल्याची इच्छा नुकतीच व्यक्त केली. त्यानंतर हे वृत्त समोर आले आहे. गौतम गंभीर आगामी काळात मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये व्यग्र असल्यामुळे लक्ष्मण भारतीय संघाकडून कसोटी मालिकेसाठी तयारी करून घेताना दिसू शकतो..'कसोटी मालिका जवळ येत असतानाही गंभीर मर्यादित षटकांच्या क्रिकेट संघांसोबत व्यग्र असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बोर्ड कसोटी क्रिकेटच्या शिबिरांचे आयोजन करण्यासाठी सीओई क्रिकेट प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांची मदत घेऊ शकते ,' असे सूत्रांनी सांगितले..Ruturaj Gaikwad कर्णधार, संजू सॅमसनची एन्ट्री! न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत संधी न मिळालेल्या खेळाडूंची Playing XI.गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली टीम इंडियाने पहिल्या कसोटी मालिकेत बांगलादेशवर २-० असा विजय मिळवला, परंतु घरच्या मैदानावरील मालिकेत न्यूझीलंडकडून ०-३ अशी हार झाली. त्यानंतर जून २०२५ मध्ये इंग्लंड दौऱ्यावर शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली संघाने मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवली. पण, पुन्हा घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २-० अशी मालिका गमावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.