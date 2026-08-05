निवृत्तीनंतर किती वर्षांनी भारतीय खेळाडू निवड समिती प्रमुख बनू शकतो? MS Dhoni कडे जाऊ शकते का ही जबाबदारी? वाचा BCCI चा नियम

Who Can Become India's Chief Selector? BCCI Eligibility Criteria Decoded : भारतीय निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर ( Ajit Agarkar) याचे पद सध्या धोक्यात आले आहेत. आगरकरने संघ निवडीसाठी घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे त्याच्यावर टीका झाली आहे. त्यात रोहित शर्मा २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळणार नाही, या वृत्ताचे खापर अजित आगरकरवर फोडले जात आहे. रोहितने इंग्लंड दौऱ्यावरील वन डे मालिकेत सुरू झालेल्या या चर्चांना शतकाने उत्तर दिले आणि बीसीसीआयही त्याच्या निवृत्तीबाबतच्या वृत्तावर स्पष्टिकरण देण्यासाठी पुढे आले. या सर्व घडामोडीत आगरकरचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून कार्यकाळ वाढवण्यात येणार नसल्याचे वृत्त समोर आले आहे. .२०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत आगरकरचा कार्यकाळ वाढवला जाईल अशी शक्यता आधी व्यक्त केली जात होती, परंतु BCCI ने दुसरा पर्याय शोधायला सुरुवात केली आहे. अशात नवीन निवड समिती प्रमुख म्हणून व्ही व्ही एस लक्ष्मणचे नाव पुढे येत आहे. पण, निवड समिती प्रमुख होण्यासाठी भारतीय खेळाडूला निवृत्ती घेऊन किती वर्ष उलटायला हवीत, असा प्रश्न समोर आला आहे. महेंद्रसिंग धोनी भारताचा निवड समिती प्रमुख बनू शकतो का? याचीही चाहत्यांना उत्सुकता लागली आहे..Ishan Kishan News: इशान किशन नोकरीला लागला! आयकार्ड घालून RBI च्या ऑफिसमध्ये पोहोचला; कोणत्या पदावर करणार काम? .Who is eligible to become India's chief selector?भारताचा माजी क्रिकेटपटू निवड समिती प्रमुख पदासाठी अर्ज करू शकतो, फक्त त्याला सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेऊन पाच वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला असावा. बीसीसीआयच्या नियमानुसार निवृत्तीच्या पाच वर्षानंतर निवड समिती प्रमुखपदासाठी खेळाडू पात्र ठरतो. त्यामुळे निवृत्तीनंतर लगेच कुणीही निवड समिती प्रमुखपदी विराजमान होऊ शकत नाही.समजा जर २०२६ मध्ये एखादा क्रिकेटपटू निवृत्त झाला, तर तो २०३१ मध्ये या पदासाठी पात्र ठरेल..याशिवाय या पदासाठी अर्ज करणाऱ्याकडे किमान ७ कसोटी सामने किंवा ३० प्रथम श्रेणी क्रिकेट सामने किंवा १० वन डे व २० ट्वेंटी-२० क्रिकेट सामन्यांचा अनुभव असावा...बीसीसीआयच्या घटनापत्रक आणि नियम व विनियममध्ये परिभाषित केल्यानुसार, कोणत्याही क्रिकेट समितीचे एकूण पाच वर्षे सदस्य राहिलेली कोणतीही व्यक्ती पुरुष निवड समितीची सदस्य होण्यास पात्र असणार नाही.मुख्य निवडकर्त्याचे पद हे स्वतंत्रपणे नियुक्त केले जाणारे पद नाही. बीसीसीआय पुरुष वरिष्ठ निवड समितीच्या सदस्यांची निवड करते, तर समितीच्या अध्यक्षांची निवड सदस्यांमधूनच केली जाते. मुख्य निवडकर्त्याच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती, कसोटी, वन डे , ट्वेंटी-२० आणि इतर कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये प्रतिनिधित्व करण्यासाठी भारताच्या वरिष्ठ पुरुष संघांची निवड करते..Ajit Agarkar News : अजित आगरकरचा करेक्ट कार्यक्रम? रोहितला नडायला गेला अन् BCCI ने गेम केला; 'त्या' वृत्तानंतर चक्र फिरली... .धोनी या पदासाठी पात्र ठरतोय का?नाही, धोनीने २०२० मध्ये निवृत्ती घेतली असली तरी तो सध्या आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळतोय. त्याने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर पाच वर्षांनी तो या पदासाठी पात्र ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.