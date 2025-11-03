Women's World Cup : भारतीय महिलांनी वर्ल्ड कप जिंकला, आता विजयी मिरवणूक होणार का? BCCI कडून आले महत्त्वाचे अपडेट्स

Devajit Saikia statement on Team India’s victory parade: भारतीय महिला संघाने रविवारी नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर इतिहास घडवला. दक्षिण आफ्रिकेवर ५२ धावांनी विजय मिळवून हरमनप्रीत कौरच्या संघाने वर्ल्ड कप विजयाचे स्वप्न पूर्ण केले. भारताच्या ७ बाद २९८ धावांचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेचा संपूर्ण संघ ४५.३ षटकांत २४६ धावांवर ऑल आऊट झाला. दीप्ती शर्मा व शफाली वर्मा यांच्या अष्टपैलू कामगिरीने भारतीय संघाने हा ऐतिहासिक विजय मिळवला. आता भारतीय संघाची विजयी मिरवणुक केव्हा व कुठे, याची उत्सुकता आहे..शफाली वर्मा ( ८७) व दीप्ती शर्मा ( ५८) यांच्या अर्धशतकाला स्मृती मानधना ( ४५) व रिचा घोष ( ३४) यांच्या खेळीची साथ मिळाली. भारतीय संघाने फायनलमध्ये ७ बाद २९८ धावा केल्या आणि वर्ल्ड कप स्पर्धेतील फायनलमधील ही दुसरी सर्वोत्तम खेळी ठरली. २०२२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडविरुद्ध ५ बाद ३५६ धावा केल्या होत्या. महिला वर्ल्ड कप जिंकणारा भारत हा चौथा संघ ठरला. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियानेसातवेळा, इंग्लंडने चार व न्यूझीलंडने एकदा जेतेपद पटकावले आहे. .ICCपेक्षा BCCIकडून जास्त बक्षीस! भारतीय महिला संघासह सपोर्ट स्टाफ होणार मालामाल.दीप्ती शर्माने ५८ धावांनंतर गोलंदाजीत कमाल करताना ३९ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या आणि वर्ल्ड कप फायनलमध्ये अर्धशतक व पाच विकेट्स घेणारी ती पहिली खेळाडू ठरली. पुरुष किंवा महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीत अशी कामगिरी कुणालाच करता आली नव्हती. महिला वन डे वर्ल्ड कप फायनलमध्ये पाच विकेट्स घेणारी ती दुसरी गोलंदाज ठरली. २०१७ मध्ये इंग्लंडच्या अॅनी श्रुबसोलेने भारताविरुद्ध ४६ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या होत्या. .दीप्तीने या वर्ल्ड कप स्पर्धेत एकूण २२ विकेट्स घेतल्या आणि तिने १९८२ मध्ये जॅकी लॉर्डच्या २२ विकेट्सच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. त्याच वर्ल्ड कपमध्ये लीन फुलस्टोनने २३ विकेट्स घेतल्या होत्या. पण, वर्ल्ड कपच्या एकाच पर्वात २२ विकेट्स व २१५ धावा करणारी दीप्ती ही पहिलीच खेळाडू ठरली आहे. शफालीही वर्ल्ड कप फायनलमध्ये प्लेअर ऑफ दी मॅच जिंकणारी सर्वात युवा खेळाडू ठरली आहे. आता एवढी विक्रमी कामगिरी केल्यानंतर भारतीय संघाच्या विजयी मिरवणुकीची सर्वांना उत्सुकता आहे. .World Cup 2025: हाच तो क्षण! हरमनप्रीतने टीम इंडियासह उंचावली ट्रॉफी; सेलिब्रेशन अन् स्वप्नपूर्तीचे क्षण, पाहा Video अन् Photo.बीसीसीआय म्हणते..."विजय परेडसारखे काहीही सध्या नियोजित नाही," असे बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी सोमवारी मुंबई विमानतळावरून आयएएनएसला सांगितले. "मी आयसीसीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी दुबईला जात आहे. अनेक अधिकारीही तिथे जात आहेत, म्हणून आम्ही परत आल्यानंतर आम्ही त्यानुसार नियोजन करू. आम्ही आशिया कप ट्रॉफीचा मुद्दा आयसीसीकडे घेऊ आणि आशा आहे की आमचा ट्रॉफी योग्य आदर आणि सन्मानाने परत मिळेल." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.