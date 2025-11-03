Cricket

Women's World Cup : भारतीय महिलांनी वर्ल्ड कप जिंकला, आता विजयी मिरवणूक होणार का? BCCI कडून आले महत्त्वाचे अपडेट्स

BCCI update on Women’s World Cup 2025 celebrations: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने २०२५ चा वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला. आता सर्वांना उत्सुकता त्यांच्या विजय मिरवणुकीची आहे. याबाबत बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी महत्त्वाचे अपडेट्स दिले आहेत.
no victory parade yet for Team India’s World Cup-winning women’s squad.

Devajit Saikia statement on Team India’s victory parade: भारतीय महिला संघाने रविवारी नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर इतिहास घडवला. दक्षिण आफ्रिकेवर ५२ धावांनी विजय मिळवून हरमनप्रीत कौरच्या संघाने वर्ल्ड कप विजयाचे स्वप्न पूर्ण केले. भारताच्या ७ बाद २९८ धावांचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेचा संपूर्ण संघ ४५.३ षटकांत २४६ धावांवर ऑल आऊट झाला. दीप्ती शर्मा व शफाली वर्मा यांच्या अष्टपैलू कामगिरीने भारतीय संघाने हा ऐतिहासिक विजय मिळवला. आता भारतीय संघाची विजयी मिरवणुक केव्हा व कुठे, याची उत्सुकता आहे.

