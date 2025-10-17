Virat Kohli : मोठी अपडेट्स : विराटने 'Cryptic Post' लिहिली, BCCI ने २०२७ च्या वर्ल्ड कपमध्ये 'त्याच्या' खेळण्यावर निर्णय घेऊन टाकला

Virat Kohli London training for 2027 World Cup : भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहली याने काल सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली आणि त्यात त्याने जोपर्यंत तुम्ही हार पत्करत नाही, तोपर्यंत तुम्ही पराभूत झालेले नसता... अशी पोस्ट लिहिली. त्यावरून बरीच चर्चा रंगली आणि विराट २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी किती उत्सुक आहे, हे स्पष्ट झाले. पण, त्यानंतर ही पोस्ट त्याने व्यावसायिक जाहिरातीसाठी केल्याचे स्पष्ट झाले. पण, या मधल्या काळात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) सूत्र फिरवली आणि दोन वर्षानंतर होणाऱ्या वर्ल्ड कपमध्ये विराटच्या समावेशाबाबत मोठे अपडेट्स समोर आले..३६ वर्षीय विराट काल आणि आज ऑस्ट्रेलियात नेट्समध्ये कसून सराव करताना दिसला. चॅम्पियन्स ट्रॉफी फायनलनंतर तो प्रथमच टीम इंडियाच्या जर्सीत दिसला आणि चाहत्यांनी त्याला प्रत्यक्ष खेळताना पाहण्यासाठी गर्दी केली. विराट व रोहित शर्मा यांच्या टीम इंडियातील समावेशमुळे ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेच्या तिकिटांनाही प्रचंड मागणी वाढली. पण, ही मालिका विराट व रोहित यांच्या २०२७ वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भविष्य ठरवणारी असेल, असे अनेकांचे मत आहे..India vs Australia : रोहित-विराटची मैदानात फटकेबाजी! ऑस्ट्रेलियात पोहोचताच गाळला घाम, नेटमधील सरावाचा VIDEO समोर....रोहित ३७ वर्षांचा आहे आणि त्याच्यासाठी ही मालिका विराटपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. दोन वर्षानंतर दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे व नामिबिया येथे वन डे वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे. आफ्रिकेच्या ८ वेगवेगळ्या स्टेडियमवर ४४ सामने खेळवले जाणार आहेत, तर झिम्बाब्वे व नामिबिया येथे १० सामने होतील. आता विराट या वर्ल्ड कपमध्ये खेळणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. मागच्या वर्षी विराटने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० तून आणि या वर्षी कसोटीतून निवृत्ती घेतली आहे. तो आता फक्त भारतासाठी वन डे क्रिकेट खेळतोय..विराट अजूनही तंदुरुस्त आहे आणि त्याने २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळावा, असे अनेक माजी खेळाडूंचे मत आहे. पण, निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी विराटचे ODI भविष्य निश्चित नाही, असे संकेत दिले आहेत. त्यांनी वन डे संघात स्थान टिकवायचे असेल, तर सीनियर्स खेळाडूंनी विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत खेळावे, अशा सूचना केल्या आहेत. बीसीसीआयचे अध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी नुकतेच ऑस्ट्रेलिया मालिका ही विराटची निरोपाची मालिका नाही, हे स्पष्ट केले. त्यात आता बीसीसीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विराट हा २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या योजनेत आहे, हे स्पष्ट केले..IND vs AUS : भारताची डोकेदुखी वाढवणारा फलंदाज ऑस्ट्रेलियाच्या संघात आला... मागील तीन सामन्यांत केल्यात १३०, १६०, १०५ धावा.न्यूज २४ च्या पत्रकाराने दिलेल्या वृत्तानुसार विराट कोहली अजूनही टीम इंडियाच्या २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या योजनेचा भाग असल्याची पोस्ट केली आहे. त्याने या पोस्टमध्ये बीसीसीआय सूत्रांचा हवाला दिला आहे. पण, यावर बीसीसीआयकडून अधिकृत माहिती हाती आलेली नाही. मात्र, विराटचा फिटनेस आणि फॉर्म त्याच्या वर्ल्ड कप समावेशासाठी महत्त्वाचा ठरणारा आहे, हे निश्चित आहे. विराटने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५४.४६ च्या सरासरीने २४५१ धावा केल्या आहेत आणि ऑस्ट्रेलियात त्याने २९ सामन्यांत ५१.०३ च्या सरासरीने १३२७ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.