'रोहित शर्माला कर्णधारपदावरून हटवण्याची गरजच काय होती? त्यापेक्षा शुभमन गिलला हटवा'; BCCI ला मिळालाय सल्ला...

BCCI decision on Shubman Gill captaincy: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रोहित शर्माच्या जागी वन डे संघाच्या कर्णधारपदी शुभमन गिल याची निवड केली. बीसीसीआयच्या या निर्णयावर अनेक मतमतांतर आजही आहेत. २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीसाठी हा निर्णय घेतला गेल्याचे सांगण्यात आले. रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारताने मार्च २०२५ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती आणि दोन वर्षांनी होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत बोर्डाला ४० वर्षीय रोहित कर्णधार नकोय. हा निर्णय अनेकांना पटला, परंतु अजूनही तो पचवणे काहींना जड जातंय. वय हा फॅक्टर असला तरी रोहित चांगला खेळतोय, असे त्यांचे म्हणणे आहे..भारताचा माजी क्रिकेटपटू मनोज तिवारी ( Manoj Tiwari) हा त्या दुसऱ्या लोकांमध्ये येतो, ज्यांना रोहितला कर्णधारपदावरून हटवणे आवडलेले नाही. Insidesports ला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने रोहित कर्णधारपदावरून हटवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. शुभमन गिल भारताचा कर्णधार नसता तर नुकत्याच संपलेल्या न्यूझीलंड वन डे मालिकेचा निकाल वेगळा असता, असे मनोजला वाटते..IND vs NZ: अभिषेक शर्माच्या यशाचं सिक्रेट काय? सामनावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर स्वत:च सर्व सांगितलं."रोहित शर्माला कर्णधारपदावरून काढून टाकण्याची काय गरज होती? रोहित आज वन डे सामन्यांमध्येही नेतृत्व करत असता तर न्यूझीलंड मालिकेत निकाल पूर्णपणे वेगळा असता, याची मला खात्री होती. त्याने चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली तेव्हा मला वाटते की संघ योग्य दिशेने पुढे जात होता," असे मनोजने सांगितले . .शुभमन गिलला हटवून रोहितला पुन्हा कर्णधारपदी बसवावे, अशी तुझी इच्छा आहे का? यावर मनोज म्हणाला,"हो, नक्कीच." वन डे वर्ल्ड कप जवळ येत असल्याने बीसीसीआयने आपली चूक लक्षात घेऊन त्यात सुधारणा करावी असे आवाहन त्याने केले. तो म्हणाला, "अभी भी दिल्ली दूर नही है, चूक सुधारण्यासाठी अजूनही वेळ आहे. हा वर्ल्ड कप स्पर्धेचा प्रश्न आहे, तो फक्त द्विपक्षीय मालिका किंवा अन्य स्पर्धेबद्दल नाही.".रोहितकडे अनुभव आहे. तो शुभमनपेक्षा बराच पुढे आहे. शुभमनकडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नेतृत्वाचा तितकाचा अनुभव नाही. कोणी अनुभवी आहे की नाही हे तुम्ही कसे ठरवू शकता? ते गोलंदाजीत कोणते बदल करतात, क्षेत्ररक्षणात काय बदल करतात, कोणत्या गोलंदाजांनी कोणत्या टोकावरून गोलंदाजी करावी आणि यासारख्या गोष्टींवरून ते ठरतेमनोज तिवारी .शुभमनच्या कर्णधारपदासह तुम्ही तो वर्ल्ड कप जिंकू शकता, पण मी दोघांच्या कर्णधारपदाची तुलना करण्याचा सल्ला देतो. जर रोहित कर्णधार झाला तर जिंकण्याची टक्केवारी किती आहे? आणि जर शुभमन नेतृत्व करत असेल तर जिंकण्याची टक्केवारी किती आहे? मला वाटते की प्रत्येकजण म्हणेल की जर रोहित कर्णधार असेल तर वर्ल्ड कप जिंकण्याची ८५ ते ९० टक्के शक्यता आहे, असा निष्कर्ष त्याने काढला..IND vs NZ: भारताने नागपूरचं मैदान मारलं! न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या T20I सामन्यात दणदणीत विजय, ग्लेन फिलिप्सची फिफ्टी व्यर्थ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.