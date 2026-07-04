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VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीला डेब्यूसाठी इतकी प्रतीक्षा का? अखेर BCCI नेच सांगितलं खरं कारण

Why Has Vaibhav Suryavanshi Not Made His India Debut Yet?: १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला अजूनही भारतीय संघाकडून पदार्पणाची संधी का मिळालेली नाही, यावर बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी मोठं स्पष्टीकरण दिलं आहे.
VAIBHAV SOORYAVANSHI

VAIBHAV SOORYAVANSHI

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Why Has Vaibhav Sooryavanshi Not Made His India Debut Yet?: सध्या भारत आणि इंग्लंड यांच्यात ५ सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू आहे. मात्र, या मालिकेपेक्षाही जास्त चर्चा जर कोणाची होत असेल, तर ती १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची. यंदाच्या वर्षात वैभवने आपल्या दमदार फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने शानदार कामगिरी करत सर्वाधिक धावा केल्या आणि ऑरेंज कॅप आपल्या नावावर केली. त्याचबरोबर अनेक वैयक्तिक पुरस्कारही त्याने पटकावले. भारत, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांच्यात झालेल्या तिरंगी मालिकेतही वैभवने अवघ्या २९ चेंडूत ९४ धावांची तुफानी खेळी करत आपली प्रतिभा सिद्ध केली.

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