VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीला डेब्यूसाठी इतकी प्रतीक्षा का? अखेर BCCI नेच सांगितलं खरं कारण

Why Has Vaibhav Sooryavanshi Not Made His India Debut Yet?: सध्या भारत आणि इंग्लंड यांच्यात ५ सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू आहे. मात्र, या मालिकेपेक्षाही जास्त चर्चा जर कोणाची होत असेल, तर ती १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची. यंदाच्या वर्षात वैभवने आपल्या दमदार फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने शानदार कामगिरी करत सर्वाधिक धावा केल्या आणि ऑरेंज कॅप आपल्या नावावर केली. त्याचबरोबर अनेक वैयक्तिक पुरस्कारही त्याने पटकावले. भारत, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांच्यात झालेल्या तिरंगी मालिकेतही वैभवने अवघ्या २९ चेंडूत ९४ धावांची तुफानी खेळी करत आपली प्रतिभा सिद्ध केली..याच कामगिरीच्या जोरावर वैभवला भारतीय टी-२० संघात स्थान मिळाले. मात्र, आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या मालिकेत त्याला पदार्पणाची संधी मिळाली नाही. त्यानंतर सध्या सुरू असलेल्या भारत-इंग्लंड टी-२० मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला आणि त्या सामन्यातही वैभवला अंतिम अकरामध्ये स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे वैभवच्या पदार्पणासाठी एवढा उशीर का केला जात आहे? हा प्रश्न क्रिकेट चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. आता यावर बीसीसीआयनेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे..Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीला डेब्यू का मिळालं नाही? संजय मांजरेकरांनी सांगितलं मोठं कारण.वैभवला आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्ध संधी का मिळाली नाही, यावर बोलताना बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला म्हणाले, "वैभव खूप प्रतिभावान खेळाडू आहे. त्याने आयपीएलमध्ये ते सिद्धही केले आहे. मात्र, अंतिम निर्णय हा प्रशिक्षक आणि कर्णधार घेतात. ते परिस्थिती पाहून योग्य वेळी त्याला नक्कीच संधी देतील.".वैभवला संधी न दिल्यामुळे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांच्यावर टीका होत आहे. मात्र, राजीव शुक्ला यांनी ही टीका योग्य नसल्याचे सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, संघ निवडीचे निर्णय हे पूर्णपणे संघ व्यवस्थापनाचे असतात आणि त्यावर अनावश्यक टीका करणे योग्य नाही..VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीला दोन सामन्यांतही डेब्यू का नाही? अखेर टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकाने सांगितलं खरं कारण.दरम्यान, भारतीय संघ व्यवस्थापनाने यापूर्वीही स्पष्ट केले होते की, २०२६ चा टी-२० विश्वचषक जिंकून देणाऱ्या संघावर त्यांचा पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे सध्या सलामीसाठी संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन यांनाच प्राधान्य दिले जात आहे. आता भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पुढील सामन्यांमध्ये वैभव सूर्यवंशीला अखेर पदार्पणाची संधी मिळते का, याकडे संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.