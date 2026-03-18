BCCI जसप्रीत बुमराहला २ कोटींची नुकसान भरपाई देणार; त्यांच्या एका निर्णयाने झालाय घोळ, करायला गेले एक अन् घडलं भलतंच...

BCCI central contract changes 2025-26 explained: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) २०२५-२६ साठी वार्षिक करार नुकतेच जाहीर केले. त्यात त्यांनी A+ ही श्रेणीच काढून टाकली आणि त्यात अव्वल खेळाडूंचे A श्रेणीत डिमोशन केले. रोहित शर्मा व विराट कोहली हे दोन दिग्गज आता फक्त वन डे क्रिकेट खेळत असल्याने बीसीसीआयने A+ श्रेणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या श्रेणीत भारतासाठी तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळणाऱ्या खेळाडूंना स्थान दिले जाते. पण, रोहित व विराट यांच्या आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटीतील निवृत्तीमुळे A+ श्रेणी रद्दबाद केल्यामुळे जसप्रीत बुमराहला ( Jasprit Bumrah) A श्रेणीत टाकण्यात आले आणि याचा परिणाम त्याच्या पगारावर झाला. .बीसीसीआय आता हे दोन कोटींची भरपाई कशी करायची याचा विचार करतेय. मागच्या वर्षी A+ श्रेणीत रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह व रवींद्र जडेजा हे चार खेळाडू होते. पण, यापैकी रोहित व विराटने दोन फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतलीय, तर जडेजानेही आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० ला रामराम केलाय. अशात सर्व फॉरमॅटमध्ये खेळणारा जसप्रीत हा एकमेव फलंदाज आहे..पण, बीसीसीआयच्या नव्या वार्षिक करारानुसार जसप्रीत व जडेजा यांना A श्रेणीत पाठवण्यात आले आणि त्यामुळे त्यांचा वार्षिक पगार ७ कोटींहून ५ कोटी इतका कमी झाला. पण, आता बीसीसीआय जसप्रीतला अतिरिक्त २ कोटी पगार कसा देता येईल, याचा विचार करत आहेत. जसप्रीत तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी करतोय..बीसीसीआयच्या सूत्रांनी सांगितले की, जसप्रीत बुमराह याला भरपाई कशी देता येईल, याचा विचार सुरू आहे. त्याचा पगार ७ कोटींहून पाच कोटी करणे हे त्याच्यावर अन्यायच आहे. त्याच्यासह असे काही खेळाडू आहेत, ज्यांना दमदार कामगिरी करूनही फटका बसला आहे. त्यांच्याही विचार केला जाणार आहे..भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा उप कर्णधार अक्षर पटेल याचाही भरपाईसाठी विचार केला जाईल. तो भारताच्या मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटचा महत्त्वाचा भाग आहे आणि असे असूनही बीसीसीआयने त्याला अ श्रेणीतून उचलून ब श्रेणीत टाकणे अपेक्षित होते, परंतु त्याला थेट क श्रेणीत टाकले गेले. ज्यामुळे त्याला फक्त १ कोटी पगार दिला जाणार आहे. आता बीसीसीआय या चुका केव्हा सुधारते हे देव जाणे...