Ben Stokes Century: निवृत्तीनंतरही बेन स्टोक्सचा जलवा; १२ वर्षानंतर संघात परतला अन् पहिल्याच सामन्यात वादळी शतक ठोकले

Durham vs Derbyshire Metro Bank One Day Cup 2026: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीनंतर देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये परतलेल्या बेन स्टोक्सने ( Ben Stokes) पहिल्याच सामन्यात शतक झळकावले. इंग्लंडचा माजी कर्णधार स्टोक्स निवृत्तीनंतर ५० षटकांच्या फॉरमॅटमध्ये शानदार पुनरागमन केले आहे. इंग्लंडच्या देशांतर्गत स्पर्धा 'वन डे कप २०२६' मध्ये डरहॅम संघाकडून खेळताना त्याने डर्बीशायरविरुद्ध शतक झळकावले आणि आपल्या संघाला दणदणीत विजय मिळवून दिला. १२ वर्षानंतर तो या क्लबकडून खेळला आणि लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये शतक झळकावले. हे त्याचे लिस्ट ए क्रिकेटमधील १० वे शतक ठरले. .बेन स्टोक्सने २५७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना नाबाद १०८ धावांची खेळी केली. २०२३ च्या वर्ल्ड कपनंतर आपला पहिला ५० षटकांचा सामना खेळताना, स्टोक्सने १२३ चेंडूंमध्ये १० चौकार आणि ३ षटकार ठोकले. डरहॅमने ४९.१ षटकांत ५ गडी गमावून हे लक्ष्य पूर्ण केले..त्याने 'द हंड्रेड २०२६' ऐवजी 'वनडे कप २०२६' मध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला आणि द हंड्रेडच्या या पर्वातील पहिल्याच दिवशी वन डे कपमध्ये शतक झळकावणाऱ्या स्टोक्सचीच चर्चा रंगली. स्टोक्सला विल ऱ्होड्स ( ४५), कॉलिन एकरमन ( २८), ऑली रॉबिन्सन ( २३) व केसी एल्ड्रीज ( २३) यांनी साथ दिली. डर्बीशायरकडून बेन एटचिसनने ३ विकेट्स घेतल्या. तत्पूर्वी, मार्टीन अँडरसनच्या ११२ धावा आणि ब्रूक गेस्टच्या ४८ धावांनी डर्बीशायरला ९ बाद २५६ धावांपर्यंत पोहोचवले. ल्युक रॉबिन्सनने ३ , तर शफिकुल्लाह घफारीने दोन बळी घेतले..India squad for World Cup 2027: शुभमन गिल-रोहित शर्मा ओपनर; शमी, भुवीचे पुनरागमन! वन डे वर्ल्ड कप २०२७ साठी रवी शास्त्रींनी निवडला भारतीय संघ .बेन स्टोक्सने गेल्या महिन्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेतील अंतिम कसोटी सामन्याच्या मध्यात त्याने हा निर्णय घेतला. स्टोक्सने १२२ कसोटी सामन्यांत १४ शतकं व ३७ अर्धशतकांसह ७२७३ धावा केल्या. वन डे क्रिकेटमध्ये ११४ सामन्यांत ५ शतकं व २४ अर्धशतकांसह ३४६३ धावा केल्या आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने एकूण १८५ सामन्यांत १० शतकं व ३० अर्धशतकांसह ५४११ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.