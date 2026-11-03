Mohammed Shami three wickets against Maharashtra in Ranji Trophy: भुवनेश्वर कुमारचे चार वर्षानंतर टीम इंडियात पुनरागमन झाले, परंतु देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने कामगिरी करणारा मोहम्मद शमी, एक वर्षापासून संघ व्यवस्थापनाच्या हाक ऐकण्यासाठी आतुरलेला आहे. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी फायनलनंतर शमी दुखापतीमुळे संघाबाहेर गेला तो गेलाच... त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करून आपला फॉर्म व फिटनेस सिद्ध केले, तरीही त्याची निवड झाली नाही. पण, त्याने जिद्द सोडलेली नाही आणि रणजी करंडक स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या फलंदाजांना शमीच्या धारधार आक्रमणाचा सामना करावा लागला..प्रदीप दाढे, तनय संघवी, राजवर्धन हंगरगेकर आणि सिद्धेश वीर यांच्या भेदक माऱ्याने बंगालचा पहिला डाव १४३ धावांवर गुंडाळला. कोलकाताच्या इडन गार्डनवर यजमान बंगालकडून अभिषेक पोरेलने सर्वाधिक ५४ धावांची खेळी केली, तर आठव्या क्रमांकावर आलेल्या प्रदिप्ता प्रामाणिकने ( ३१) चांगला खेळ केला. १४ निर्धाव धावांच्या जोरावर बंगाल १४३ धावांपर्यंत पोहोचला. प्रदीप व तनय यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स, तर राजवर्धन व सिद्धेश यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st ODI: ऋतुराज गायकवाड OUT! शुभमन गिलने Playing XIचे दिले संकेत; अक्षर पटेल- लोकेश राहुल यांच्याबाबत होणार टॉस, नेमकी असा असेल संघ?.महाराष्ट्राला आशेचा किरण दिसत होता आणि पृथ्वी शॉ व सिद्धेश वीर यांनी सुरेख फटकेही मारले. पण, फलकावर १८ धावा असताना मोहम्मद शमीने सातव्या षटकात पृथ्वीचा ( १२) त्रिफळा उडवला. त्यानंतर दिग्विजय पाटीलला भोपळ्यावर पायचीत केले आणि महाराष्ट्राची पडझड सुरू झाली. सिद्धेश ( २८) दुसऱ्या बाजूने खिंड लढवत होता, परंतु त्याला साथ द्यायला कोणाला उभेच राहू दिले नाही. शमी व मोहम्मद कैफ यांनी विकेट्सचे सत्र सुरू ठेवले..सिद्धेशलाही २६ व्या षटकात शमीने झेलबाद केले. एस एस जैस्वाल व शाहबाज अहमद यांनी महाराष्ट्राला धक्के देऊन संघाची अवस्था ७ बाद १०२ अशी केली. सौरभ नवलेने २८ धावा करताना तग धरला होता. पण, तो अहमदच्या सापळ्यात अडकला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा महाराष्ट्राने ७ बाद १२३ धावा केल्या होत्या. तनय संघवी ( १९) व राजवर्धन ( १२) हे खेळत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.