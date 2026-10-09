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BHUVNESHWAR KUMAR: ४ वर्षांनी भुवनेश्वर कुमारचं टीम इंडियात कमबॅक का झालं? कारण समोर; सहाय्यक प्रशिक्षक सितांशू कोटकने काय सांगितलं?

WHY BHUVNESHWAR KUMAR SELECTED: भुवनेश्वर कुमारचं चार वर्षांनी भारतीय संघात पुनरागमन का झालं? सितांशू कोटक यांनी अनुभवाचं महत्त्व आणि IPL मधील कामगिरीबाबत काय सांगितलं, जाणून घ्या.
WHY BHUVNESHWAR KUMAR SELECTED

WHY BHUVNESHWAR KUMAR SELECTED

esakal

Varsha Balhe
Updated on

WHY BHUVNESHWAR KUMAR SELECTED: भारतीय संघात भुवनेश्वर कुमारचं तब्बल चार वर्षांनंतर पुनरागमन होत आहे. त्याने २०२२ मध्ये शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता. भारतीय संघ ऑक्टोबरच्या अखेरीस न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे.

या दौऱ्यात पाच टी-२०, पाच एकदिवसीय आणि दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे.

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