BHUVNESHWAR KUMAR: ४ वर्षांनी भुवनेश्वर कुमारचं टीम इंडियात कमबॅक का झालं? कारण समोर; सहाय्यक प्रशिक्षक सितांशू कोटकने काय सांगितलं?

WHY BHUVNESHWAR KUMAR SELECTED: भारतीय संघात भुवनेश्वर कुमारचं तब्बल चार वर्षांनंतर पुनरागमन होत आहे. त्याने २०२२ मध्ये शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता. भारतीय संघ ऑक्टोबरच्या अखेरीस न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात पाच टी-२०, पाच एकदिवसीय आणि दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे..Rohit Sharma on 2027 WC: निवृत्तीची चर्चा सुरूच होती, त्यात रोहित शर्माने २०२७ च्या वर्ल्ड कपबाबत केलं मोठं विधान; चाहत्यांना टेंशन.यापैकी टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा ७ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आली. या संघात वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारला संधी देण्यात आली आहे. त्याचं चार वर्षांनंतर संघात पुनरागमन का झालं, याचं कारण आता समोर आलं आहे. भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांनी याबाबत खुलासा केला आहे..दुसऱ्या टी-२० सामन्यापूर्वी बोलताना सितांशू कोटक यांनी सांगितलं की, भारतीय संघाच्या गोलंदाजी विभागात अनुभवाची कमतरता जाणवत आहे. त्यामुळे भुवनेश्वर कुमारला संघात स्थान देण्यात आलं आहे. ते पुढे म्हणाले की, जसप्रीत बुमराह सध्या फारसे सामने खेळत नाही. त्याच्या अनुपस्थितीत संघात अनेक युवा गोलंदाज आहेत. अशा परिस्थितीत संपूर्ण जबाबदारी तरुण गोलंदाजांवर सोपवणं धोक्याचं ठरू शकतं..VIRAT KOHLI RCB CAPTAINCY: विराट कोहलीला कॅप्टन्सीवरून हटवून मला कर्णधार करणार होते! पार्थिव पटेलचा RCB बाबत मोठा दावा.कोटक यांनी पुढे सांगितलं की, युवा गोलंदाज प्रतिभावान आहेत आणि चांगली कामगिरीही करत आहेत. मात्र, काही वेळा संघाला अनुभवी गोलंदाजांची गरज भासते. भुवनेश्वरला संघात परत आणताना त्याचा अनुभव हा महत्त्वाचा घटक ठरला. शिवाय, भुवनेश्वरने गेल्या दोन आयपीएल हंगामांत ४५ बळी घेत चांगली कामगिरी केली आहे..न्यूझीलंड टी-२० मालिकेसाठी भारताचा संघश्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, यश कुमार रेड्डी, प्रिन्स देवळ, अरविंद, यज्ञ सिंग, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदीप यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.