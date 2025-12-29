Cricket

Cricket World Record: फक्त ७ धावांत ८ विकेट्स...! T20 मध्ये २२ वर्षांच्या फिरकीपटूचा विश्वविक्रम; इतिहासात पहिल्यांदाच...

Bhutan's Sonam Yeshey World Record in T20I: सोनम येशीने भूतानसाठी टी२० क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. त्याने एकाच टी२० सामन्यात ७ धावांत ८ विकेट्स घेत विश्वविक्रम केला आहे.
Bhutan's Sonam Yeshey World Record in T20I

Bhutan's Sonam Yeshey World Record in T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भूतानच्या २२ वर्षीय सोनम येशीने टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये विश्वविक्रम केला आहे.

  • म्यानमारविरुद्धच्या सामन्यात त्याने केवळ ७ धावांत ८ विकेट्स घेतल्या.

  • या कामगिरीमुळे सोनमने टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वोत्तम गोलंदाजी प्रदर्शनाचा विक्रम केला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
bhutan
bowler
cricket news today
T20 Matches
T20 Cricket Records
World record in cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com