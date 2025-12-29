Cricket World Record: फक्त ७ धावांत ८ विकेट्स...! T20 मध्ये २२ वर्षांच्या फिरकीपटूचा विश्वविक्रम; इतिहासात पहिल्यांदाच...

भूतानच्या २२ वर्षीय सोनम येशीने टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये विश्वविक्रम केला आहे. म्यानमारविरुद्धच्या सामन्यात त्याने केवळ ७ धावांत ८ विकेट्स घेतल्या. या कामगिरीमुळे सोनमने टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वोत्तम गोलंदाजी प्रदर्शनाचा विक्रम केला आहे..जगभरातील अनेक देश आता क्रिकेटमध्ये रस घेत आहेत. त्यातही आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेट मोठ्या प्रमाणात आयसीसीचे सहसदस्य संघ खेळताना दिसतात. यादरम्यान विविध विक्रमही होत असतात, असाच एक विश्वविक्रम भूतानच्या २२ वर्षांच्या सोनम येशीने (Soman Yeshley) केला आहे. टी२० क्रिकेटच्या इतिहासात आजपर्यंत कोणत्याच गोलंदाजाला जी कामगिरी जमली नाही, ती सोनमने करून दाखवली आहे..Cricket Record: सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली, पाँटिंगलाही न जमलेला विश्वविक्रम विंडिजच्या होपने करून दाखवला; धोनीशीही बरोबरी.म्यानमार संघाने नुकताच भूतानचा दौरा केला. या दौऱ्यात ५ टी२० सामने झाले, जे पाचही सामने भूतानने जिंकले आणि मालिकाही ५-० अशी जिंकली. याच मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात सोनमने मोठा पराक्रम केला. २६ डिसेंबर रोजी गेलेफू येथे झालेल्या टी२० सामन्यात सोनमने त्याच्या फिरकी गोलंदाजीने म्यानमारला चांगलेच सतावले होते..या सामन्यात भूतानने दिलेल्या १२८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग म्यानमार करत असताना सोनमने दमदार गोलंदाजी प्रदर्शन केले. त्याने या सामन्यात ४ षटके गोलंदाजी करताना केवळ ७ धावा खर्च केल्या आणि तब्बल ८ विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे म्यानमारचा संघ ९.२ षटकातच ४५ धावांवर सर्वबाद झाला..दरम्यान, या कामगिरीमुळे सोनमने टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वोत्तम गोलंदाजी प्रदर्शन करण्याचा विश्वविक्रम केला (T20 Cricket World Record). यापूर्वी एकाच टी२० क्रिकेट सामन्यात कोणत्याच गोलंदाजाने ८ विकेट्स घेतल्या नव्हत्या. पुरुषांच्या आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये यापूर्वी मलेशियाच्या सयाझ्रुल इद्रुस आणि बहरीनच्या अली दाऊद यांनी एका सामन्यात प्रत्येकी ७ विकेट्स घेण्याचा कारनामा केला होता. सयाझ्रुल इद्रुस याने २०२३ मध्ये चीनविरुद्ध टी२० सामन्यात ८ धावांत ७ विकेट्स घेतल्या होत्या. तसेच अली दाऊद याने याच वर्षी सुरुवातीला १९ धावांत ७ विकेट्स घेतल्या होत्या..Cricket World Record: ऐकावं ते नवलच... तब्बल ६२ वर्षांच्या क्रिकेटरचं आंतरराष्ट्रीय पदार्पण; इतिहासातही झाली नोंद.सोनम येशी याने २०२२ मध्ये भूतानसाठी टी२० क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले असून ३५ सामन्यांत ३८ विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच त्याने म्यानमारविरुद्धच्या टी२० मालिकेत ५ सामन्यात १३ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.