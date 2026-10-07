भुवनेश्वर कुमारची टीम इंडियात वापसी कशी झाली? Ajit Agarkar च्या जाण्याने खुला झाला मार्ग, कोणी भाकरी फिरवली?

How Bhuvneshwar Kumar returned to Team India T20I squad? इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या भुवनेश्वर कुमारचे अखेर टीम इंडियाच्या ट्वेंटी-२० संघात पुनरागमन झाले. न्यूझीलंड दौऱ्यावर होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या मालिकेसाठी मंगळवारी भारतीय संघ जाहीर केला गेला. या संघात भुवीचे नाव पाहताच चाहत्यांना आनंद झाला. पण, निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर ( Ajit Agarkar) याचे जाणे आणि भुवीचे संघात परतणे, या योगायोगाने सर्वांना अचंबित केले आहे. मात्र, हा योगायोग नाही. आगरकरनेच भुवीच्या परतीची वाट रोखली होती..भुवनेश्वरने IPL 2026 मध्ये RCB च्या विजयात ( २८ विकेट्स) महत्त्वाची भूमिका बजावतली. तो २०२२ पासून आयपीएलमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करतोय, त्यामुळेच त्याची ट्वेंटी-२० संघात निवड व्हावी अशी मागणी जोर धरत होती. मात्र, आगरकर मागे वळून पाहण्यास तयार नव्हता, त्याला युवा खेळाडूंना संधी द्यायची होती. त्यामुळेच बीसीसीआयने नवीन मुख्य प्रशिक्षकाची जाहीरात दिल्यानंतर तासाभरात निवड समितीने न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भुवीची ट्वेंटी-२० संघात निवड केली..India T20 Squad : भुवनेश्वर कुमारचे ४ वर्षांनी पुनरागमन! न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा, वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.निवड समितीत मध्य विभागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आर पी सिंगने ( RP Singh) भुवीच्या नावासाठी जोर लावला होता, परंतु आगरकच्या नेतृत्वाखाली त्याला अपेक्षित पाठिंबा मिळाला नाही. आगरकरने २०२३ ते २०२६ या कालावधीत निवड समिती अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. आगरकर गेल्यानंतर प्रभारी अध्यक्ष प्रग्यान ओझा आणि अन्य निवड समिती सदस्यांनी भुवनेश्वरच्या अनुभवाला महत्त्व दिले. विशेषतः जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थिती भुवीची निवड करण्याचे त्यांचे एकमत झाले..न्यूझीलंडच्या खेळपट्टीवर भुवीचा स्विंग मारा महत्त्वाचा ठरणार आहे. भारतीय संघ सध्या विंडीजविरुद्ध ट्वेंटी-२० मालिका खेळतोय आणि या संघातून किवी दौऱ्यासाठी रवी बिश्नोईला वगळुन कुलदीप यादवला संधी दिलीय,तर १६ खेळाडू म्हणून भुवनेश्वरची निवड केली आहे..IND vs WI: अरे भारीच...! बॉल नीट दिसला नाही, तरी ईशान किशनने बाऊंड्रीजवळ घेतला अफालूनत कॅच, Video एकदा पाहाच.भारताचा ट्वेंटी-२० संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिन्स यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंग, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.