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BHUVNESHWAR KUMAR: सलग दोन सामन्यांत भुवनेश्वर कुमार अपयशी, आता मोर्ने मोर्कल यांनी दिला खास सल्ला! तिसऱ्या T20 आधी टीम इंडियाचा मोठा प्लॅन

BHUVNESHWAR KUMAR MORNE MORKEL ADVICE: न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या दोन टी-२० सामन्यांत भुवनेश्वर कुमारला अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही. आता गोलंदाजी प्रशिक्षक मोर्ने मोर्कल यांनी त्याला नैसर्गिक शैलीत गोलंदाजी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
BHUVNESHWAR KUMAR

BHUVNESHWAR KUMAR

esakal

Varsha Balhe
Updated on

BHUVNESHWAR KUMAR MORNE MORKEL ADVICE: चार वर्षांनंतर भारतीय टी-२० संघात पुनरागमन करणाऱ्या भुवनेश्वर कुमारला सुरुवातीच्या दोन सामन्यांत अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करता आलेली नाही.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या दोन टी-२० सामन्यांत त्याने भरपूर धावा दिल्या. त्यामुळे आता भारतीय संघाचे गोलंदाजी प्रशिक्षक मोर्ने मोर्कल यांनी भुवनेश्वरला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. अपेक्षांचं ओझं बाजूला ठेवून नैसर्गिक खेळावर लक्ष केंद्रित कर, असं त्यांनी सांगितलं.

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