BHUVNESHWAR KUMAR: सलग दोन सामन्यांत भुवनेश्वर कुमार अपयशी, आता मोर्ने मोर्कल यांनी दिला खास सल्ला! तिसऱ्या T20 आधी टीम इंडियाचा मोठा प्लॅन

BHUVNESHWAR KUMAR MORNE MORKEL ADVICE: चार वर्षांनंतर भारतीय टी-२० संघात पुनरागमन करणाऱ्या भुवनेश्वर कुमारला सुरुवातीच्या दोन सामन्यांत अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करता आलेली नाही. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या दोन टी-२० सामन्यांत त्याने भरपूर धावा दिल्या. त्यामुळे आता भारतीय संघाचे गोलंदाजी प्रशिक्षक मोर्ने मोर्कल यांनी भुवनेश्वरला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. अपेक्षांचं ओझं बाजूला ठेवून नैसर्गिक खेळावर लक्ष केंद्रित कर, असं त्यांनी सांगितलं..भुवनेश्वरने न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या दोन सामन्यांत ४९ आणि ५० धावा दिल्या. त्याची इकॉनॉमी १२.३७ होती. या दोन सामन्यांत त्याला केवळ एक विकेट मिळाली. याबाबत बोलताना मोर्ने मोर्कल म्हणाले की, चार वर्षांनंतर संघात परतल्यामुळे भुवनेश्वरकडून मोठ्या अपेक्षा असणं स्वाभाविक आहे. त्याने आयपीएलमध्ये शानदार गोलंदाजी केली आहे. मात्र, या अपेक्षांचा दबाव बाजूला ठेवणं हे त्याच्यासमोरचं मोठं आव्हान आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.भुवनेश्वरकडे कौशल्य आणि अनुभव दोन्ही आहेत. त्याला काही सामने खेळून स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी द्यायला हवी. बाहेरच्या चर्चांकडे लक्ष न देता त्याने आपल्या नैसर्गिक शैलीत गोलंदाजी करावी, असंही मोर्कल यांनी सांगितलं. न्यूझीलंड दौऱ्यात भारताला पाच टी-२०, पाच वनडे आणि दोन कसोटी सामने खेळायचे आहेत. या व्यस्त वेळापत्रकात वेगवान गोलंदाजांवरील ताण कमी करण्यासाठी भारतीय संघाने विशेष योजना आखली आहे..Maharashtra Cricket Team: जिद्द आणि मेहनतीचे फळ! निरगुडसरच्या प्रतीकची १९ वर्षांखालील महाराष्ट्र क्रिकेट संघात निवड.गोलंदाजांना गरजेनुसार विश्रांती देणं आणि त्यांच्यासाठी पर्यायी गोलंदाज तयार ठेवणं, यावर संघाचं लक्ष आहे. परिस्थिती आणि खेळाडूंची तयारी लक्षात घेऊन गोलंदाजीतील बदल ठरवले जातील, असं मोर्कल यांनी स्पष्ट केलं. डावखुरा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंहने अद्याप भारताकडून कसोटी क्रिकेट खेळलेलं नाही. मात्र, चेंडू दोन्ही बाजूंनी स्विंग करण्याची त्याची क्षमता पाहता तो कसोटी संघासाठी पर्याय ठरू शकतो..IND W VS ZIM W 2ND ODI NEWS: हरमनप्रीत दीप्तीची शतके, वैष्णवीची गोलंदाजीत कमाल! झिम्बाब्वेला लोळवत भारताने मालिका खिशात घातली.मोर्कल यांनी अर्शदीपच्या मेहनतीचं कौतुक केलं. तो प्रत्येक कसोटीवर खरा उतरतो आणि त्याला लाल चेंडूने गोलंदाजी करण्याची संधी मिळाली, तर तो चांगली कामगिरी करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कसोटी मालिकेपूर्वी वेगवान गोलंदाजांना पुरेसा सराव मिळावा, यासाठी वनडे मालिकेत खेळाडूंना आलटून-पालटून संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना थकवा न वाढवता कसोटीसाठी तयारी करता येईल.जसप्रीत बुमराहसह सर्व गोलंदाज कसोटी आणि वनडे सामन्यांसाठी तयार राहतील, याची काळजी घेतली जात आहे. संपूर्ण दौऱ्यासाठी योजना तयार असली, तरी परिस्थितीनुसार त्यात बदल करावे लागू शकतात, असंही मोर्ने मोर्कल यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.