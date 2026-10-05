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भन्नाट... भुवनेश्वर कुमार भारतीय संघात परतला; कृणाल पांड्या, नितीश राणा यांनाही संधी, जाणून घ्या केव्हा व कुठे होणार स्पर्धा...

Bhuvneshwar Kumar Back In India Jersey: भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. अनुभवी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार पुन्हा एकदा भारतीय संघाच्या जर्सीत दिसणार आहे.
Bhuvneshwar Kumar to lead India at Hong Kong Sixes

Bhuvneshwar Kumar to lead India at Hong Kong Sixes

Swadesh Ghanekar
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India's Hong Kong Sixes Squad Announced: २०२२ पासून भारतीय संघाबाहेर असणारा जलदगती गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार ( Bhuvneshwar Kumar ) हा पुन्हा एकदा निळ्या जर्सीत दिसणार आहे. इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी करणाऱ्या भुवीला भारतीय संघात खेळवण्याची मागणी जोर धरत होती. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेत भारतीय गोलंदाजांची धुलाई पाहिल्यानंतर तर भुवी व मोहम्मद शमी यांना संघात घ्या, यासाठी जोर वाढला आहे. अशात भुवनेश्वर पुन्हा एकदा निळ्या जर्सीत दिसेल, ही बातमी समोर आली आहे. हाँगकाँग सिक्सेस स्पर्धेसाठी जाहीर झालेल्या संघात भुवनेश्वरला संधी मिळाली आहे.

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