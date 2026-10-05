भन्नाट... भुवनेश्वर कुमार भारतीय संघात परतला; कृणाल पांड्या, नितीश राणा यांनाही संधी, जाणून घ्या केव्हा व कुठे होणार स्पर्धा...

India's Hong Kong Sixes Squad Announced: २०२२ पासून भारतीय संघाबाहेर असणारा जलदगती गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार ( Bhuvneshwar Kumar ) हा पुन्हा एकदा निळ्या जर्सीत दिसणार आहे. इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी करणाऱ्या भुवीला भारतीय संघात खेळवण्याची मागणी जोर धरत होती. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेत भारतीय गोलंदाजांची धुलाई पाहिल्यानंतर तर भुवी व मोहम्मद शमी यांना संघात घ्या, यासाठी जोर वाढला आहे. अशात भुवनेश्वर पुन्हा एकदा निळ्या जर्सीत दिसेल, ही बातमी समोर आली आहे. हाँगकाँग सिक्सेस स्पर्धेसाठी जाहीर झालेल्या संघात भुवनेश्वरला संधी मिळाली आहे..इथे ११ नव्हे, तर प्रत्येक संघात ६ खेळाडू खेळतात आणि ही स्पर्धा ३० ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर दरम्यान होणार आहे. या स्पर्धेत सात आघाडीचे भारतीय क्रिकेटपटू सहभागी होणार आहेत. भारतीय संघाचे नेतृत्व अनुभवी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार करेल, त्याच्यासोबत कृणाल पांड्या, शशांक सिंग, राहुल तेवतिया, नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी आणि टी. नटराजन यांची निवड झाली आहे..IND vs WI T20I: वेस्ट इंडिजच्या ट्वेंटी-२० संघात बदल; भारताला झोडणाऱ्या खेळाडूची एन्ट्री, तिसरी वन डे जिंकल्यावर आलाय कॉन्फिडन्स....स्पर्धा फॉरमॅटनुसार प्रत्येक संघात फक्त सहा खेळाडू खेळतात आणि ८ संघांचा सहभाग असणार आहे. पाकिस्तान गतविजेता म्हणून २०२६ च्या स्पर्धेत उतरत आहे, त्यांनी गेल्या वर्षीच्या अंतिम सामन्यात पदार्पण करणाऱ्या कुवेतला पराभूत करून विक्रमी सहावे हाँगकाँग सिक्सेस विजेतेपद पटकावले होते. २०२६ च्या स्पर्धेत आठ प्रमुख क्रिकेट खेळणाऱ्या देशांसोबत चार सहयोगी सदस्य देश सहभागी होतील. या स्पर्धेचे सामने Sony Sports Network वर पाहता येतील..India squadभुवनेश्वर कुमार ( कर्णधार) - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकृणाल पांड्या - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूशशांक सिंग - पंजाब किंग्सराहुत तेवातिया - गुजरात टायटन्सनितीश राणा- दिल्ली कॅपिटल्सराहुल त्रिपाठी - कोलकाता नाइट रायडर्सटी नटराजन - दिल्ली कॅपिटल्स.IND vs WI : भारत अन् वेस्ट इंडिज संघावर आयसीसीने केली कारवाई; वन डे मालिकेत नेमकं असं काय घडलेलं?.भुवनेश्वर कुमारने भारतासाठी २१ कसोटी, १२१ वन डे आणि ८७ ट्वेंटी-२० सामने खेळताना अनुक्रमे ६३, १४१ व ९० विकेट्स घेतल्या आहेत. आपल्या स्विंग माऱ्याने भूवीने भल्याभल्या फलंदाजांना गार केले आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये भुवीच्या नावावर २३१ विकेट्स आहेत, तर लिस्ट एच्या १७३ सामन्यांत २१९ विकेट्स त्याने घेतल्या आहेत. ट्वेंटी-२०त एकूण ३६३ बळी त्याने टिपले आहेत. प्रथम श्रेणीत त्याच्या नावावर १ शतक व १४ अर्धशतकंही आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.