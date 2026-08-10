BHUVNESHWAR KUMAR: सिलेक्टर्सचा फक्त एक फोन अन् भुवी पुन्हा टीम इंडियात! दमदार IPL सीझननंतर भुवनेश्वरचा खुलासा; म्हणाला, ‘मी नकार...

Bhuvneshwar Kumar ready for Team India comeback after IPL 2026: भारतीय संघापासून अनेक वर्षे बाहेर असलेला वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार याची भारतीय संघात परतण्याची शक्यता सध्या कमी आहे. पण निवड समितीने त्याला पुन्हा संघात येण्यासाठी बोलावलं, तर त्याचं उत्तर काय असेल, याबाबत आता भुवीने आपलं मत व्यक्त केलं आहे. आयपीएल २०२६ च्या हंगामात भुवनेश्वर कुमारने आपल्या गोलंदाजीने जबरदस्त कामगिरी केली होती. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला विजेतेपद मिळवून देण्यात त्याचा महत्त्वाचा वाटा होता.परंतु अनेक वर्षांपासून भुवनेश्वर कुमारला भारतीय संघात स्थान मिळालेलं नाही. याबाबत त्याला प्रश्न विचारण्यात आला असता, भुवीने अगदी स्पष्ट उत्तर दिलं आहे. याचा व्हिडिओ सध्या समोर आला आहे..भुवनेश्वर कुमारची आयपीएलमधील कामगिरीभुवनेश्वर कुमारने आयपीएल २०२६ मध्ये आपल्या धारदार गोलंदाजीने अनेक मोठ्या फलंदाजांना माघारी पाठवलं. आरसीबीला विजेतेपद मिळवून देण्यात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. सुरुवातीला तो पर्पल कॅपच्या शर्यतीतही होता. मात्र, नंतर कॅगिसो रबाडाने त्याला मागे टाकलं. आयपीएल २०२६ मध्ये भुवनेश्वर कुमारने १६ सामन्यांमध्ये २८ विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे त्याच्या भारतीय संघातील पुनरागमनाची चर्चाही पुन्हा सुरू झाली.."मी काय करावे, हे मला कुणीही सांगू शकत नाही!" Sanju Samson चं धाडसी विधान; गौतम गंभीरला अप्रत्यक्ष इशारा? नेमकं काय म्हणाला?.‘संधी मिळाली तर मी नकार का देईन?’३६ वर्षीय भुवनेश्वर कुमारने म्हटलं आहे की, संधी मिळाली तर तो पुन्हा भारताची जर्सी घालण्यासाठी तयार आहे. रविवारी त्याला आगामी विश्वचषकासाठी भारतीय संघात निवड होण्याबाबत विचारण्यात आलं. त्यावर भुवीने थेट उत्तर दिलं. “जर मला बोलावणं आलं, तर मी नकार का देईन? मी पूर्णपणे तयार आहे,” असं भुवनेश्वर कुमारने म्हटलं. भुवी सध्या यूपी टी२० लीगमध्ये खेळण्याच्या तयारीत आहे. १४ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेपूर्वी तो लखनौ फाल्कन्सच्या सराव सत्रात सहभागी झाला आहे..यावेळी बोलताना त्याने असंही सांगितलं की, सध्या तो फक्त क्रिकेट खेळण्यावर लक्ष देत आहे. भारतीय संघात निवड व्हावी किंवा पुढच्या स्तरावर जाता यावं म्हणून तो यूपी टी२० लीगमध्ये आलेला नाही.“खरं सांगायचं तर, मी किती तयार आहे हे मी नक्की सांगू शकत नाही. क्रिकेट खेळणं हे माझं काम आहे आणि म्हणूनच मी यूपी टी२० लीगमध्ये खेळायला आलो आहे. दुसरीकडे कुठे जाण्याच्या किंवा पुढच्या स्तरावर पोहोचण्याच्या उद्देशाने मी इथे आलेलो नाही,” असं तो म्हणाला..संघासाठी चांगली कामगिरी करून सामने जिंकायचे, याच उद्देशाने आपण आयपीएल खेळतो. केवळ भारतीय संघात निवड व्हावी म्हणून किंवा कोणाच्या सल्ल्यामुळे आपण यूपी टी२० लीगमध्ये आलेलो नाही, असंही भुवीने स्पष्ट केलं..भारतासाठी भुवीची कामगिरी भुवनेश्वर कुमारने भारतासाठी १२१ वनडे सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्याने १४१ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याची सर्वोत्तम कामगिरी ४२ धावा देत ५ विकेट्स अशी आहे.टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही भुवीची कामगिरी चांगली राहिली आहे. त्याने भारतासाठी ८७ टी-२० सामने खेळताना ९० विकेट्स घेतल्या आहेत. यामध्ये त्याने दोन वेळा पाच विकेट्स घेण्याची कामगिरी केली आहे..Video : ३ तास, १००० चेंडूंचा सामना... टीम इंडियात पुनरागमनासाठी सूर्यकुमार यादव गाळतोय घाम; निवड समिती करणार का विचार?.भुवनेश्वर कुमार हा भारताने २०१३ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली, त्या संघाचा महत्त्वाचा भाग होता. त्याच्या स्विंग गोलंदाजीमुळे भारताला सुरुवातीच्या षटकांमध्ये अनेकदा महत्त्वाच्या विकेट्स मिळाल्या.मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून तो भारतीय संघाबाहेर आहे. त्याचा शेवटचा कसोटी सामना २०१८ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झाला होता. त्यानंतर त्याने भारतासाठी शेवटचा वनडे सामना जानेवारी २०२२ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला. तर शेवटचा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना नोव्हेंबर २०२२ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला होता.आता आयपीएल २०२६ मधील चांगली कामगिरी आणि पुन्हा भारताकडून खेळण्याची इच्छा भुवीने व्यक्त केल्यामुळे त्याच्या कमबॅकची चर्चा सुरू झाली आहे. निवड समिती भुवनेश्वर कुमारला पुन्हा एकदा टीम इंडियात संधी देणार का, हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.