Devon Conway concussion injury during practice session: भारतीय संघाने वन डे मालिकेची दणक्यात सुरुवात केली.. पावसाने बाधित सामन्यात गोलंदाजांच्या भन्नाट माऱ्यासह विराट कोहली व शुभमन गिल यांची फटकेबाजी पाहायला मिळाली आणि भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. शनिवारी मालिकेतील दुसरा सामना वेलिंग्टन येथे होणार आहे आणि त्याआधी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सराव सत्रादरम्यात झेल घेण्याच्या प्रयत्नात दोन खेळाडूंची जोरदार टक्कर झाली. ही टक्कर एवढी भयंकर होती की प्रमुख खेळाडूला आता संपूर्ण मालिकेतून माघार घ्यावी लागली आहे. .न्यूझीलंडच्या दुखापतींचे सत्र सुरूच आहे आणि आता डेव्हॉन कॉनवेला संपूर्ण मालिकेतून माघार घ्यावी लागली आहे. मंगळवारी ईडन पार्कवर क्षेत्ररक्षणाच्या सरावादरम्यान वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीसोबत झेल घेण्याच्या प्रयत्नात झालेल्या धडकेत कॉनवेला डोक्याला दुखापत झाली.हेन्री आता बरा झाला आहे, परंतु कॉनवे मालिकेत पुढे खेळण्यासाठी पुरेसा बरा झालेला नाही. न्यूझीलंडसाठी हा मोठा धक्का आहे, कारण यापूर्वी आधीच दुखापतीमुळे सहा खेळाडूंना मालिकेतून माघार घ्यावी लागली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.BAN vs WI 2nd Test: हादरवणारा प्रसंग... Live सामन्यात खेळाडूला स्ट्रेचरवरून हॉस्पिटलमध्ये न्यावे लागले, सहकारी टेंशनमध्ये.कॉनवेच्या जागी डावखुरा फलंदाज निक केली याची निवड केली गेली आहे. निकची मूळतः चौथ्या आणि पाचव्या वन डे सामन्यांसाठी निवड झाली होती. ३० वर्षीय कॉनवे डोक्याला झालेल्या दुखापतीच्या प्राथमिक तपासणीनंतर ऑकलंडमधील मालिकेतील पहिला सामना खेळू शकला नव्हता. त्याच्या जागी टिम सेफर्टला संघात स्थान देण्यात आले, ज्याने ३८ धावा केल्या होत्या..IND vs NZ 2nd ODI : भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला दुसरा सामना केव्हा? किती वाजता सुरू होणार अन् Live कुठे पाहता येणार.न्यूझीलंडला ट्वेंटी-२० मालिकेदरम्यान या समस्येचा सामना करावा लागला होता. त्यांनी ही मालिका २-३ अशी गमावली. अष्टपैलू खेळाडू रचिन रवींद्र (उजव्या खांद्याची समस्या) आणि मार्क चॅपमन (हॅमस्ट्रिंगची दुखापत) हे संपूर्ण मालिकेतून आधीच बाहेर झाले आहेत. त्याचवेळी न्यूझीलंड अ संघातील सायमन कीन (हॅमस्ट्रिंग), बेन लिस्टर (बाजू), फ्रेझर शीट (बाजू) हे भारत 'अ' विरुद्धच्या अतिम अनधिकृत कसोटीला मुकणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.