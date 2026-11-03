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IND vs NZ 1st ODI: उद्या पहिला वन डे सामना अन् एक, दोन नव्हे, तर सहा खेळाडूंची माघार; दुखापतीच्या ग्रहणाने संघ अडचणीत, भारत...

IND vs NZ 1st ODI New Zealand injury update: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला वन डे सामना उद्या खेळवला जाणार असून, त्याआधीच न्यूझीलंडच्या संघाला दुखापतींचा मोठा फटका बसला आहे. एक-दोन नव्हे, तर तब्बल सहा खेळाडू पहिल्या वन डे सामन्यात किंवा संपूर्ण मालिकेतून बाहेर झाले आहेत.
India vs New Zealand ODI

New Zealand face a major injury crisis ahead of the India ODI series, with six players ruled out and Matt Henry doubtful for the opening match

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

New Zealand six players ruled out ahead of India 1st ODI: न्यूझीलंड संघाला घरच्या मैदानावर ट्वेंटी-२० मालिकेत अपयशाचा सामना करावा लागला. भारताविरुद्ध त्याने शेवटच्या दोन ट्वेंटी-२० लढती जिंकून आत्मविश्वास कमावला असला तरी वन डे मालिकेत भारताचा सामना करणे त्यांना सोपे नक्कीच नसेल... रोहित शर्मा व विराट कोहली हे दोन दिग्गज संघात असलेल्या भारताची बाजू भक्कम आहे. त्यात न्यूझीलंडचा संघ अडचणीत सापडला आहे. बुधवारी होणाऱ्या पहिल्या वन डे पूर्वी सलामीवीर डेव्हॉन कॉनवे ( Devon Conway ) याला माघार घ्यावी लागली. तो पहिल्या वन डे मध्ये खेळणार नसला तरी IND vs NZ वन डे मालिकेतून माघार घेणारा तो सहावा किवी खेळाडू आहे.

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