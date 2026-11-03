New Zealand six players ruled out ahead of India 1st ODI: न्यूझीलंड संघाला घरच्या मैदानावर ट्वेंटी-२० मालिकेत अपयशाचा सामना करावा लागला. भारताविरुद्ध त्याने शेवटच्या दोन ट्वेंटी-२० लढती जिंकून आत्मविश्वास कमावला असला तरी वन डे मालिकेत भारताचा सामना करणे त्यांना सोपे नक्कीच नसेल... रोहित शर्मा व विराट कोहली हे दोन दिग्गज संघात असलेल्या भारताची बाजू भक्कम आहे. त्यात न्यूझीलंडचा संघ अडचणीत सापडला आहे. बुधवारी होणाऱ्या पहिल्या वन डे पूर्वी सलामीवीर डेव्हॉन कॉनवे ( Devon Conway ) याला माघार घ्यावी लागली. तो पहिल्या वन डे मध्ये खेळणार नसला तरी IND vs NZ वन डे मालिकेतून माघार घेणारा तो सहावा किवी खेळाडू आहे..डेव्हॉन कॉनवेला सराव सत्रात ईडन पार्कवर कॅच घेताना मॅट हेन्रीशी झालेल्या धडकेमुळे पहिल्या वन डे सामन्याला मुकावे लागले आहे. त्याला कन्कशन (Concussion) झाले आहे आणि उपचारांसाठी त्याला हॉस्पिटलमधअये नेण्यात आले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st ODI: ऋतुराज गायकवाड OUT! शुभमन गिलने Playing XIचे दिले संकेत; अक्षर पटेल- लोकेश राहुल यांच्याबाबत होणार टॉस, नेमकी असा असेल संघ?.तेच मालिकेपूर्वी जाहीरातीचं शूटींग करताना रचिन रवींद्रच्या खांद्याला दुखापती झाली आणि तो वेळेत तंदुरुस्त होऊ न शकल्याने संपूर्ण वन डे मालिकेतून बाहेर झाला आहे. मार्क चॅपमनलाही हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे संपूर्ण वनडे मालिकेतून माघार घ्यावी लागली आहे. याआधी झॅक फॉल्क्स आणि विल ओ'रूर्के हे खेळाडूही दुखापतींमुळे निवडीसाठी उपलब्ध झाले नाहीत. मॅट हेन्रीला सराव सत्रात कॉनवेशी झालेल्या धडकेनंतर दुखापत झाली आणि वैद्यकीय पथक त्याच्यावर लक्ष ठेवून आहे. पहिल्या सामन्यात त्याच्या खेळण्याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे..बदली खेळाडू...यष्टीरक्षक फलंदाज टिम सेइफर्टला पहिल्या तीन वन डे सामन्यांसाठी बोलावण्यात आले आहे, मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी त्याचे नाव आधीच निश्चित झाले होते. डावखुरा फलंदाज हेन्री निकोल्स आणि अष्टपैलू डीन फॉक्सक्रॉफ्ट यांनाही संघात बोलावण्यात आले आहे. निकोल्सला पहिल्या तीन सामन्यांसाठी संघात स्थान देण्यात आले आहे, तर फॉक्सक्रॉफ्ट शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी संघात सामील होईल. पहिल्या तीन सामन्यांसाठी संघात वेगवान गोलंदाज मॅट फिशरचाही समावेश झाला आहे..New Zealand squad for ODIs 1-3 against India: मिचेल सँटनर (कर्णधार), मायकल ब्रेसवेल, डेव्हन कॉनवे, जेकब डफी, मॅट फिशर, मॅट हेन्री, काईल जेमिसन, टॉम लॅथम (यष्टीरक्षक), डॅरिल मिचेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेइफर्ट, नॅथन स्मिथ, विल यंग, ब्लेअर टिकनरNew Zealand squad for ODIs 4-5 against India: मिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन ऍलन, मायकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जेकब डफी, मॅट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, लॉकी फर्ग्युसन, मिचेल हे (यष्टीरक्षक), निक केली, टिम सेइफर्ट (यष्टीरक्षक), ब्लेअर टिकनर, विल यंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.