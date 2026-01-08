Cricket

IND vs NZ : भारतीय संघाला मोठा धक्का, मालिका सुरू होण्यापूर्वीच स्टार खेळाडू जखमी, करावी लागणार सर्जरी; T20 World Cup...

Asia Cup Hero Tilak Varma Injured Before NZ Series : न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेपूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. आशिया कप अंतिम सामन्यातील नायक ठरलेल्या खेळाडूला पोटाच्या स्नायूंची (abdomen) दुखापत झाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार ही दुखापत गंभीर असून त्याच्यावर शस्त्रक्रियेची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Tilak Varma abdomen injury update before New Zealand series

Tilak Varma abdomen injury update before New Zealand series

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs New Zealand: भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी सज्ज होत असताना यजमानांना मोठा धक्का बसला आहे. आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये नायक ठरलेला आणि मधल्या फळीतील प्रमुख फलंदाज तिलक वर्मा ( Tilak Verma Injury) हा पोटाच्या दुखापतीमुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतून तो बाहेर पडू शकतो. २१ जानेवारीपासून नागपूरमध्ये सुरू होणाऱ्या मालिकेसाठी भारत पर्यायी खेळाडू निवडण्याचा विचार करत आहे. पण, याजागी भारताचा कसोटी आणि वन डे कर्णधार शुभमन गिलचा विचार केला जाण्याची शक्यता कमी आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
india vs new zealand
Team India Squad
cricket news today
Shubman Gill
Tilak Varma

Related Stories

No stories found.