IND vs NZ : भारतीय संघाला मोठा धक्का, मालिका सुरू होण्यापूर्वीच स्टार खेळाडू जखमी, करावी लागणार सर्जरी; T20 World Cup...

India vs New Zealand: भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी सज्ज होत असताना यजमानांना मोठा धक्का बसला आहे. आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमध्ये नायक ठरलेला आणि मधल्या फळीतील प्रमुख फलंदाज तिलक वर्मा ( Tilak Verma Injury) हा पोटाच्या दुखापतीमुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतून तो बाहेर पडू शकतो. २१ जानेवारीपासून नागपूरमध्ये सुरू होणाऱ्या मालिकेसाठी भारत पर्यायी खेळाडू निवडण्याचा विचार करत आहे. पण, याजागी भारताचा कसोटी आणि वन डे कर्णधार शुभमन गिलचा विचार केला जाण्याची शक्यता कमी आहे..तिलक राजकोटमध्ये विजय हजारे ट्रॉफी खेळत असताना बुधवारी सकाळच्या नाश्त्यानंतर त्याला पोटात दुखू लागले. इंडियन एक्सप्रेसला मिळालेल्या माहितीनुसार, त्याने बंगळुरूमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) येथील डॉक्टरांशी संपर्क साधला . "तिलकच्या पोटात तीव्र वेदना जाणवू लागल्या. त्याला तातडीने राजकोटमधील रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे विविध स्कॅन करण्यात आले आणि CoE येथील डॉक्टरांना अहवाल पाठविण्यात आले," असे भारतीय बोर्डातील एका सूत्राने पुष्टी केली..INDU19 vs SAU19 : वैभव सूर्यवंशीच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने मिळवला ऐतिहासिक विजय; दक्षिण आफ्रिकेला व्हाईटवॉश."डॉक्टरांनी त्याला शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला आहे, ज्यामध्ये त्याला बरे होण्यासाठी तीन ते चार आठवडे लागतील. त्यामुळे तो न्यूझीलंडविरुद्ध संपूर्ण ट्वेंटी-२० मालिका खेळण्याची शक्यता कमी दिसत आहे," असे सू्त्राने सांगितले. ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी त्याच्या उपलब्धतेबद्दल भारताला अधिक चिंता असेल. भारताचा अमेरिकेविरुद्धचा पहिला सामना त्याच दिवशी होणार आहे..त्याच्या जागी बोर्ड कोणाची निवड करेल हे उत्सुकतेचं असेल. किवीज विरुद्धच्या मालिकेत आणि वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी वगळण्यात आलेला शुभमन गिल हा पर्याय आहे, परंतु त्याला संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. निवड समिती आणि संघ व्यवस्थापन त्याला परत बोलावण्यास उत्सुक नसल्याची माहिती आहे. तिलक लवकर बरा झाला आणि मालिकेच्या शेवटच्या टप्प्यात संघात परतला तर शुभमनला वगळणे विचित्र ठरेल. आसामचा रियान पराग हा एक संभाव्य उमेदवार असू शकतो..Shreyas Iyer न्यूझीलंडविरुद्ध खेळू शकणार की नाही? आताच्या घडीची सर्वात मोठी अपडेट्स, ऋतुराज गायकवाडचे होणार कमबॅक?.हार्दिक पंड्या मात्र गुरुवारी चंदीगडविरुद्ध बडोद्याच्या शेवटच्या साखळी सामन्यात खेळेल . विदर्भाविरुद्ध १३३ धावांची खळबळजनक खेळी करणाऱ्या या अष्टपैलू खेळाडूला न्यूझीलंड मालिकेत त्याच्या कामाचा ताण कमी करण्यासाठी आणि वर्ल्ड कपसाठी ताजेतवाने राहण्यासाठी वन डे मालिकेत निवडलेले नाही..टी२० मालिका२१ जानेवारी - पहिला टी२० सामना, नागपूर (वेळ - संध्या. ७. वाजता)२३ जानेवारी - दुसरा टी२० सामना, रायपूर (वेळ - संध्या. ७. वाजता)२५ जानेवारी - तिसरा टी२० सामना, गुवाहाटी (वेळ - संध्या. ७. वाजता)२८ जानेवारी - चौथा टी२० सामना, विशाखापट्टणम (वेळ - संध्या. ७. वाजता)३१ जानेवारी - पाचवा टी२० सामना, तिरुअनंतपुरम (वेळ - संध्या. ७. वाजता)