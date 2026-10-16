Big Breaking : अर्शदीप सिंगची IND vs WI पाचव्या ट्वेंटी-२०तू माघार? भुवनेश्वर कुमारची एन्ट्री, टीम इंडियाची Playing XI जवळपास निश्चित

Arshdeep Singh replaced by Bhuvneshwar Kumar for 5th T20I: भारतीय संघाने पाचव्या ट्वेंटी-२० सामन्यासाठी संघात बदल केला आहे. जलदगती गोलंदाज अर्शदीप सिंग याने दुखापतीमुळे पाचव्या सामन्यातून माघार घेतल्याची घोषणा BCCI ने सुरुवातीला केली होती. पण, त्यांनी त्यांची चूक दुरुस्त करताना अर्शदीपला केवळ दुखापत झाल्याचे जाहीर केले. पण, त्यांनी भुवनेश्वर कुमारला संघात संधी दिली आहे. आगामी न्यूझीलंड दौऱ्यासाठीच्या ट्वेंटी-२० संघात भुवीचा आधीच समावेश करण्यात आला आहे. तो जवळपास ४ वर्षांनी भारतीय संघात पुनरागमन करतोय. तो भारतासाठी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये न्यूझीलंडमध्येच अखेरचा ट्वेंटी-२० सामना खेळला होता..बुधवारी हैदराबाद येथे वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेतील चौथ्या ट्वेंटी-२० सामन्यादरम्यान अर्शदीप सिंगच्या खांद्याला दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. शनिवारी होणाऱ्या पाचव्या सामन्यातील त्याच्या सहभागाबाबतचा निर्णय, त्याच्या प्रकृतीतील सुधारणेवर अवलंबून असे, बीसीसीआयने स्पष्ट केले. भुवनेश्वर कुमारने गेल्या काही महिन्यात दमदार कामगिरी करत पुनरागमनासाठी दावेदारी ठोकली होती. त्याने २०२५ आणि २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला आयपीएल जिंकून देण्यातही मोलाचा वाटा उचलला. त्याने २०२५ आयपीएल हंगामात १४ सामन्यात १७ विकेट्स घेतल्या होत्या, तर २०२६ हंगामात १६ सामन्यात २८ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने त्याच्या पुनरागमनाची चर्चा होत होती. अखेर त्याला आता पुनरागमनाची संधी मिळेल..Aaryavir Sehwag Century : १९ चौकार, ८ षटकार! वीरूच्या लेकाचा जलवा, आर्यवीर सेहवागने १४३ चेंडूंत कुटल्या १७३ धावा... .India’s updated T20I squad: श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, संजू सॅमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, प्रिन्स यादव, मयांक यादव, नमन धीर, अर्शदीप सिंग..भुवीच्या समावेशामुळे आता पाचव्या सामन्यात त्याचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळणे निश्चित मानले जात आहे. अर्शदीपला खेळवून टीम इंडिया आगामी मालिकेपूर्वी कोणताच धोका पत्करू शकत नाही. त्यामुळे त्याला विश्रांती दिली जाईल. भारताला न्यूझीलंड दौऱ्यावर २२ ऑक्टोबरपासून पाच ट्वेंटी-२० सामन्यात खेळावे लागणार आहे. India’s probable 11 for 5th T20I: संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नितीश रेड्डी, नमन धीर, कुलदीप यादव, प्रिन्स यादव, भुवनेश्वर कुमार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.