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Big Breaking : अर्शदीप सिंगची IND vs WI पाचव्या ट्वेंटी-२०तू माघार? भुवनेश्वर कुमारची एन्ट्री, टीम इंडियाची Playing XI जवळपास निश्चित

Bhuvneshwar Kumar added to India squad for Bengaluru T20I: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाचव्या आणि निर्णायक ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी भारतीय संघात मोठा बदल करण्यात आला आहे.
Bhuvneshwar Kumar

Bhuvneshwar Kumar

Swadesh Ghanekar
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Arshdeep Singh replaced by Bhuvneshwar Kumar for 5th T20I: भारतीय संघाने पाचव्या ट्वेंटी-२० सामन्यासाठी संघात बदल केला आहे. जलदगती गोलंदाज अर्शदीप सिंग याने दुखापतीमुळे पाचव्या सामन्यातून माघार घेतल्याची घोषणा BCCI ने सुरुवातीला केली होती. पण, त्यांनी त्यांची चूक दुरुस्त करताना अर्शदीपला केवळ दुखापत झाल्याचे जाहीर केले. पण, त्यांनी भुवनेश्वर कुमारला संघात संधी दिली आहे. आगामी न्यूझीलंड दौऱ्यासाठीच्या ट्वेंटी-२० संघात भुवीचा आधीच समावेश करण्यात आला आहे. तो जवळपास ४ वर्षांनी भारतीय संघात पुनरागमन करतोय. तो भारतासाठी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये न्यूझीलंडमध्येच अखेरचा ट्वेंटी-२० सामना खेळला होता.

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