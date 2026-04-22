Shocking : पाकिस्तानचा खेळाडू ड्रग्ज घेऊन T20 World Cup 2026 खेळला; ICC ने खरमरीत पत्र पाठवलं, भारताविरुद्धच्या सामन्यात...

Mohammad Nawaz Faces Probe After Positive Drug Test: पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू मोहम्मद नवाज सध्या वादात सापडला आहे. नुकत्याच झालेल्या २०२६ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान घेण्यात आलेल्या उत्तेजक द्रव्य चाचणीत (Drug Test) नवाज दोषी आढळल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या घटनेमुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) त्याची अधिकृत चौकशी सुरू केली आहे. .श्रीलंका-भारत यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली पार पडलेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत ३२ वर्षीय नवाज सर्व सात सामने खेळला होता आणि त्याला १५ धावा घेता आल्या आणि फक्त ७ विकेट्स घेतल्या. या स्पर्धेदरम्यान ICCने खेळाडूंची नियमित चाचणी घेतली होती. यामध्ये नवाजचा नमुना 'रिक्रिएशनल ड्रग' वापरासाठी पॉझिटिव्ह आला आहे..आयसीसीने याबाबतची अधिकृत माहिती PCB ला दिली आहे. पीसीबीच्या प्रवक्त्याने बुधवारी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, या प्रकरणाची अंतर्गत प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगितले आहे. या प्रकरणामुळे नवाजला मोठा आर्थिक फटकाही बसला आहे. तो इंग्लंडमधील 'T20 Blast' स्पर्धेत Surrey क्लबकडून खेळणार होता. पीसीबीने त्याला ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) दिले होते, मात्र या वादामुळे सरेने त्याच्यासोबतचा करार रद्द केला आहे. "ICC ने हे प्रकरण PCB ला कळवले आहे आणि पीसीबीने पुढील चौकशी सुरू केली आहे," असे सूत्रांनी सांगितले..२०२६ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानचे आव्हान सुपर-८ फेरीतच संपुष्टात आले होते. नवाजने भारताविरुद्धच्या सामन्यात ४ धावा केल्या आणि त्याला एकही विकेट घेता आली नव्हती. त्याची ही सुमार कामगिरी आणि आता समोर आलेले ड्रग्ज प्रकरण यामुळे त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. ड्रग्ज प्रकरणाची चौकशी सुरू असूनही, नवाज सध्या पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) २०२६ मध्ये खेळत आहे. तो मुलतान सुल्तान्स संघाचे प्रतिनिधित्व करत आहे..पीसीबी आज आपला चौकशी अहवाल आयसीसीकडे सोपवणार आहे. जर नवाज दोषी आढळला, तर त्याच्यावर दीर्घकालीन बंदी किंवा कठोर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. यापूर्वी १९९३ मध्येही पाकिस्तानचे दिग्गज गोलंदाज वसीम अक्रम आणि वकार युनूस अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी वादात सापडले होते. आता ३२ वर्षीय मोहम्मद नवाजच्या प्रकरणाचा निकाल काय लागतो, याकडे क्रिकेट विश्वाचे लक्ष लागले आहे.