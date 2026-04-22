Cricket

Shocking : पाकिस्तानचा खेळाडू ड्रग्ज घेऊन T20 World Cup 2026 खेळला; ICC ने खरमरीत पत्र पाठवलं, भारताविरुद्धच्या सामन्यात...

Mohammad Nawaz drug test controversy : पाकिस्तानचा अष्टपैलू खेळाडू मोहम्मद नवाज याच्यावर गंभीर आरोप झाले असून, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ दरम्यान ड्रग्ज सेवन केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mohammad Nawaz Faces Probe After Positive Drug Test: पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू मोहम्मद नवाज सध्या वादात सापडला आहे. नुकत्याच झालेल्या २०२६ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान घेण्यात आलेल्या उत्तेजक द्रव्य चाचणीत (Drug Test) नवाज दोषी आढळल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या घटनेमुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) त्याची अधिकृत चौकशी सुरू केली आहे.

Related Stories

No stories found.