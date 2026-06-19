Big News: भारताच्या संघात अचानक बदल, IND vs AFG तिसऱ्या वन डेसाठी स्टार खेळाडूची एन्ट्री... कोणाचा पत्ता झाला कट?

India squad changes before final ODI against Afghanistan: भारतीय संघाने शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वन डे मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. बीसीसीआयच्या निवड समितीने स्टार खळाडूचा संघात समावेश केल्याची घोषणा केली. आता IND vs AFG तिसरा सामना चेन्नईत होणार आहे आणि त्यापूर्वी तो खेळाडू संघात दाखल होणार आहे. BCCI ने अचानक केलेल्या बदलामुळे चाहत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. .पुरुष निवड समितीने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि अंतिम वन डे सामन्यासाठी भारतीय संघात हर्षित राणा ( Harshit Rana) चा समावेश केला आहे. बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE) येथे आपले पुनर्वसन पूर्ण केलेले राणा, चेन्नईमध्ये वन डे संघात सामील झाला आहे. हर्षितच्या आगमनामुळे अंतिम सामन्यासाठी भारतीय संघाला आणखी एक वेगवान गोलंदाजीचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे..जे नव्हतं घडायला, तेच झालं! भारताच्या T20 World Cup मोहिमेला धक्का, स्टार खेळाडूची स्पर्धेतून माघार; अनकॅप्ड खेळाडूचा आधार.गिलच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या संघात आधीच अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार आणि प्रिन्स यादव यांसारखे गोलंदाज आहेत. त्यामुळे आता प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी मिळणार आणि कोणाला बाहेर बसावे लागणार याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात भारतीय संघ काही नवीन संयोजनांची चाचणी घेऊ शकतो. हर्षित राणाच्या पुनरागमनामुळे आगामी स्पर्धांपूर्वी भारतीय संघाच्या वेगवान गोलंदाजी विभागाला आणखी बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे..Updated squad for the third ODI against Afghanistan: शुभमन गिल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, इशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गूरनूर ब्रार, हर्ष दुबे, यशस्वी जैस्वाल, हर्षित राणा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.