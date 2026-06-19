Cricket

Big News: भारताच्या संघात अचानक बदल, IND vs AFG तिसऱ्या वन डेसाठी स्टार खेळाडूची एन्ट्री... कोणाचा पत्ता झाला कट?

Team India Makes Surprise Change: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तिसऱ्या व अंतिम वन डे सामन्यापूर्वी भारतीय संघात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.
Harshit Rana has rejoined Team India after completing rehabilitation

Harshit Rana has rejoined Team India after completing rehabilitation

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India squad changes before final ODI against Afghanistan: भारतीय संघाने शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वन डे मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. बीसीसीआयच्या निवड समितीने स्टार खळाडूचा संघात समावेश केल्याची घोषणा केली. आता IND vs AFG तिसरा सामना चेन्नईत होणार आहे आणि त्यापूर्वी तो खेळाडू संघात दाखल होणार आहे. BCCI ने अचानक केलेल्या बदलामुळे चाहत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
India vs Afghanistan
cricket news today
Shubman Gill
Marathi cricket news