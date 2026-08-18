IND vs SL 1st Test: श्रीलंकेला धक्का... सामना सुरू असताना स्टार फलंदाजाला हॉस्पिटलमध्ये करावे लागले दाखल; नेमके काय घडले?

Chandimal rushed to hospital for precautionary scan: यजमान श्रीलंकेचा संघ आणखी अचडणीत सापडला आहे. भारतीय संघाने पहिल्या डावातील १७८ धावांत भर घालताना चौथ्या दिवशी २७६ धावांची आघाडी घेतली आहे. त्यात त्यांचा प्रमुख फलंदाज दिनेश चंडिमल याला क्षेत्ररक्षण करताना दुखापत झाली आहे आणि त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले आहे. भारताने दुसऱ्या डावात ८१ धावांवर तीन विकेट्स गमावल्या आहेत. पहिल्या डावातील शतकवीर देवदत्त पडिक्कल दुसऱ्या डावात अर्धशतकाच्या दिशेने वाटचाल करतोय. .भारताच्या पहिल्या डावातील ४६२ धावांचा पाठलाग करताना श्रीलंकेचा डाव गडगडला... ५ फलंदाज ९० धावांवर माघारी पाठवल्यानंतर भारतीय गोलंदाज रिलॅक्स झाले होते, परंतु निरोशान डिकवेला ( ८०) व सोनम दिनुषा ( १००) यांनी सहाव्या विकेटसाठी १४६ धावा जोडून संघाला २८४ धावांपर्यंत पोहोचवले. मानव सुथारने ४, तर रवींद्र जडेजाने ३ विकेट्स घेतल्या. भारताने पहिल्या डावात १७८ धावांची आघाडी घेतली..IND vs SL 1st Test: वाचवलंस मित्रा! KL Rahul ने धरलेली तंबूची वाट, पण देवदत्त पडिक्कने रोखले... पुढे काय घडले? Viral Video .भारताला दुसऱ्या डावात यशस्वी जैस्वालच्या रुपाने भोपळ्यावर पहिला झटका बसला. पण, लोकेश राहुल व देवदत्त यांनी डाव सावरणारी ६५ धावांची भागीदारी केली. राहुल ३५ धावांवर माघारी परतल्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलकडून अपेक्षा होत्या, परंतु तोही ८ धावांवर जयसूर्याच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. देवदत्तने मोर्चा सांभाळला असून हे वृत्त लिहिले तेव्हा तो ४४ धावांवर आणि रिषभ पंत १९ धावांवर खेळत आहेत. भारताने ३ बाद १०९ धावा करून २८७ धावांची आघाडी घेतली आहे..IND vs SL 1st Test: मोहम्मद सिराजने अम्पायरचं डोकं जवळपास फोडलंच होतं; रवींद्र जडेजाही घाबरला, नेमकं काय घडलं? Video.दरम्यान, फलंदाज दिनेश चंडिमल याला क्षेत्ररक्षण करताना दुखापत झाली. उजव्या खांद्यावर तो जोरात आदळला आणि त्यामुळे मानेतही चमक भरली. त्यामुळे त्याला मैदान सोडावे लागले आणि खबरदारी म्हणून स्कॅनसाठी त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले आहे. तो सामन्यात पुढे फलंदाजीला येईल की नाही, हे वैद्यकिय अहवालावर अवलंबून आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.