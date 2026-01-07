Shreyas Iyer न्यूझीलंडविरुद्ध खेळू शकणार की नाही? आताच्या घडीची सर्वात मोठी अपडेट्स, ऋतुराज गायकवाडचे होणार कमबॅक?

India vs New Zealand ODIs Shreyas Iyer update: श्रेयस अय्यरने विजय हजारे ट्रॉफीतून क्रिकेटच्या मैदानावर पुनरागमन केले. त्याने मुंबई संघाचे नेतृत्व करताना श्रेयसने काल हिमाचल प्रदेशविरुद्ध जयपूरमध्ये ५३ चेंडूंत ८२ धावांची खेळी केली. ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात त्याला बरगड्यांजवळ दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याला तीन महिने क्रिकेट मैदानातून दूर रहावे लागले होते. त्याने बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसकडून (CoE) मध्ये तंदुरुस्तीसाठी कसून मेहनत घेतली आणि विजय हजारे ट्रॉफीतून दमदार पुनरागमन केले..त्यामुळे श्रेयस अय्यर न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत खेळणार हे स्पष्ट झाले होते. त्यात CoE ने श्रेयसला पूर्णपणे तंदुरुस्ती घोषित केले आणि त्याचा किवींविरुद्ध वन डे मालिकेत खेळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बीसीसीआयने वन डे मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर केला तेव्हा श्रेयसचे खेळणे हे त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून असेल, असे स्पष्ट केले होते. त्यासाठी त्याला बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसकडून (CoE) फिटनेस रिपोर्ट मिळवणे गरजेचा होता आणि तो त्याने मिळवला आहे..Vaibhav Suryavanshi : १४ व्या वर्षी वैभवचा आणखी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड! भन्नाट सेलिब्रेशन अन् आरोन जॉर्जसोबत विक्रमी भागीदारी.भारत-न्यूझीलंड यांच्यातली वन डे मालिका ११ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. उपकर्णधार श्रेयस भारतीय संघाकडून खेळण्यासाठी तंदुरुस्त आहे आणि त्याचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे. सेंट्रल ऑफ एक्सलन्सचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांना ईमेलद्वारे कळवले की अय्यरचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे. या ईमेलनंतर, तो पहिल्या सामन्यापासून प्लेइंग इलेव्हनचा भाग असेल..या मालिकेतून शुभमन गिल ( कर्णधार), रिषभ पंत व मोहम्मद सिराज हेही वन डे संघात पुनरागमन करणार आहेत. गिलही दुखापतीमुळे बराच वेळ मैदानाबाहेर होता. पहिला सामना वडोदरा येथे होणार आहे. त्यानंतर राजकोट ( १४ जानेवारी ) व इंदूर ( १८ जानेवारी) येथे वन डे सामने होतील. रोहित शर्मा, विराट कोहली संघात असल्याने चाहत्यांचा आनंद गगनाला मावेनासा झालेला आहे..IPL 2026 मधील हकालपट्टीनंतर Mustafizur Rahman च्या मदतीला धावला पाकिस्तान; कवडी भावात PSL मध्ये खेळणार.भारताचा वन डे संघ - शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, रिषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जैस्वाल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.