मोठी बातमी : श्रेयस अय्यरची भारताच्या T20I संघात एन्ट्री, तिलक वर्माची घेतली जागा; वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी 'क्लासिक' फिरकीपटूची निवड

India vs New Zealand T20I squad changes: टीम इंडियाच्या ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय संघात मोठा बदल करण्यात आला असून Shreyas Iyer याची पुन्हा एकदा संघात एन्ट्री झाली आहे. भारत–न्यूझीलंड ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी श्रेयसने Tilak Varma याची जागा घेतली आहे.
esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Shreyas Iyer replaces Tilak Varma in India T20I squad: २१ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी BCCI ने भारतीय संघात दोन मोठे बदल केले आहेत. भारतीय संघाला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी दोन मोठे धक्के बसले आहेत. वॉशिंग्टन सुंदर आणि तिलक वर्मा यांना दुखापतीमुळे मैदानाबाहेर व्हावे लागले. तिलक पहिल्या तीन सामन्यांना मुकणार असल्याचे बीसीसीआयने आधीच जाहीर केले होते, तर सुंदर या संपूर्ण मालिकेला मुकणार आहे. त्यांच्याजागी दोन स्टार खेळाडू आता ट्वेंटी-२० संघात आले आहेत.

