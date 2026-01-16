मोठी बातमी : श्रेयस अय्यरची भारताच्या T20I संघात एन्ट्री, तिलक वर्माची घेतली जागा; वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी 'क्लासिक' फिरकीपटूची निवड

Shreyas Iyer replaces Tilak Varma in India T20I squad: २१ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी BCCI ने भारतीय संघात दोन मोठे बदल केले आहेत. भारतीय संघाला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी दोन मोठे धक्के बसले आहेत. वॉशिंग्टन सुंदर आणि तिलक वर्मा यांना दुखापतीमुळे मैदानाबाहेर व्हावे लागले. तिलक पहिल्या तीन सामन्यांना मुकणार असल्याचे बीसीसीआयने आधीच जाहीर केले होते, तर सुंदर या संपूर्ण मालिकेला मुकणार आहे. त्यांच्याजागी दोन स्टार खेळाडू आता ट्वेंटी-२० संघात आले आहेत. .११ जानेवारी रोजी वडोदरा येथील पहिल्या वन डे सामन्यात फिरकीपटू वॉशिंग्टन सुंदरला खालच्या बरगडीच्या भागात तीव्र वेदना जाणवल्याची तक्रार झाली. त्यानंतरनंतर त्याचे स्कॅन करण्यात आले. त्याला साइड स्ट्रेन असल्याचे निदान झाले आहे आणि काही दिवस विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यानंतर तो त्याच्या दुखापतीच्या पुढील व्यवस्थापनासाठी BCCI च्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) कडे जाणार आहे. त्याच्या जागी रवी बिश्नोई संघात परतला आहे..U19 World Cup : वैभव सूर्यवंशीला चॅलेंज देणाऱ्या Sameer Minhasने शेपूट घातले, पाकिस्तानच्या संघाने इंग्लंडसमोर गुडघे टेकले .निवड समितीने जखमी तिलक वर्माच्या जागी पहिल्या तीन सामन्यांसाठी श्रेयस अय्यरला ट्वेंटी-२० संघात समाविष्ट केले आहे. तो डिसेंबर २०२३ मध्ये भारताकडून शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना खेळला होता. श्रेयसने आयपीएल २०२५ मध्ये पंजाब किंग्सचे नेतृत्व करताना ५०.३३ च्या सरासरीने ६०४ धावा चोपून संघाला अंतिम फेरीत पोहोचवले होते. त्याला बीसीसीआयने तंदुरुस्त घोषित केले आहे आणि तो न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेतून संघात पुनरागमन केले. भारताकडून ५१ ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याने ११०४ धावा केल्या आहेत आणि तो तिलकच्या अनुपस्थितीत मधल्या फळीत सक्षम पर्याय ठरू शकतो. .भारताचा सुधारीत T20I संघ: सूर्यकुमार यादव , अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन , श्रेयस अय्यर (पहिले तीन सामने ), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, इशान किशन, रवी बिश्नोई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.