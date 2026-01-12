चल बाहेर ये...! पाकिस्तानी मोहम्मद रिझवानची ऑसींनी लाज काढली; Live Match मध्ये मैदानाबाहेर जाण्यास सांगितले Video Viral

Biggest humiliation for Mohammad Rizwan in Big Bash League : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीसाठी बिग बॅश लीगमध्ये पाकिस्तानी खेळाडू खेळायला गेले आहेत. बाबर आझम, शाहीन आफ्रिदी, मोहम्मद रिझवान, हॅरिस रौफ आदी पाकिस्तानी BBL च्या विविध फ्रँचायझींकडून खेळत आहेत. पण, रौफ वगळता सर्वांना अपयशाचा सामना करावा लागतोय. त्यात पाकिस्तानचा माजी कर्णधार मोहम्मद रिझवान याचा सिडनी येथे झालेल्या सामन्यात अपमान झाला. मेलबर्न रेनेगेड्सकडून खेळणाऱ्या रिझवानला फलंदाजी सोडून मैदानाबाहेर बोलावण्यात आले आणि त्याच्या या अपमानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. .मेलबर्न व सिडनी थंडर्स यांच्यात बिग बॅश लीगमधील सामना सुरू आहे. रेनेगेड्सने प्रथम फलंदाजी करताना ८ बाद १७० धावा केल्या. जॉश ब्राऊन ( ३५) व टीम सेईफर्ट ( २९) यांनी संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. पहिल्या दहा षटकांत दोन्ही सलामीवीर माघारी परतले. जॅक फ्रेझर मॅकगर्ग ( १९) फार कमाल दाखवू शकला नाही. चौथ्या क्रमांकावर रिझवान फलंदाजीला आला. पण, दुसऱ्या बाजूने कॅलेब जेवेल ( ४) धावांवर माघारी परतला. रिझवान व हसन खान यांनी १८ व्या षटकापर्यंत चांगला जम बसवला..Who is Mini Kohli ? विराट कोहलीसारखा दिसणारा 'तो' चिमुकला आहे तरी कोण? रोहितही म्हणालेला, विराट, बघ, तुझा डुप्लिकेट!.दोन षटकं शिल्लक असताना रेनेगेड्स संघ व्यवस्थापनाने रिझवानाला रिटायर्ड आऊट होण्यास सांगितले. १८ व्या षटकाचा शेवटचा चेंडू पडल्यानंतर कर्णधार विल सदरलँड सीमारेषेवर आला आणि त्याने रिझवानला रिटायर्ड आऊट होऊन मैदान सोडण्याचा इशारा केला. रिझवान व खान यांनी संघाचा डाव सावरला, परंतु त्यांच्यामुळे धावांची गती खूपच मंदावली. या दोघांनी ४३ चेंडूंत ६४ धावा जोडल्या..शेवटच्या दोन षटकांत धावांची गती वाढवण्यासाठी रिझवानला माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला गेला. रिझवानने २३ चेंडूंत २ चौकार व १ षटकारासह ११३ च्या स्ट्राईक रेटने २६ धावा केल्या. त्यामुळे त्याला माघारी बोलावले, परंतु विल १ आणि सॅम एलिओट ४ धावांवर माघारी परतले. खानने ३१ चेंडूंत १ चौकार व ४ षटकारांसह ४६ धावांची खेळी केली. रेनेगेड्सना ८ बाद १७० धावा करता आल्या. पण, रिझवानला रिटायर्ड आऊट करण्याचा प्रसंग व्हायरल झाला..हे वृत्त लिहिले तेव्हा थडंर्सने ४ षटकांत २ बाद ४२ धावा केल्या होत्या. सॅम कोनस्टास ( १८ ) व मॅथ्यू गिल्कस ( २) हे दोन्ही सलामीवीर गुरींदर संधूच्या गोलंदाजीवर माघारी परतले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.