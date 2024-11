IND vs AUS: ऋतुराज गायकवाडवर पुन्हा अन्याय! भारत अ संघातील एकाला थांबवले, बाकिच्यांना घरी जायला सांगितले; शमीबाबत...

Rohit Sharma will soon make his way to Australia: भारत-ऑस्ट्रेलिया मालिकेपूर्वी भारताला धक्के बसले आहेत. शुभमन गिलच्या अंगठ्याला सराव सामन्यात दुखापत झाल्याने त्याचे पहिल्या कसोटीत खेळणे शक्य नाही. KL Rahul ही जखमी झाला होता, परंतु तो आज नेटमध्ये सराव करताना दिसला. त्यामुळे २२ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या कसोटीत तो खेळणार आहे. कर्णधार रोहित शर्मा या सामन्याला मुकणार असून जसप्रीत बुमराह कर्णधारपद भूषवणार हे, निश्चित झाले आहे.