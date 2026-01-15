Cricket

BCB आम्हाला पगार त्यांच्या खिशातून देत नाही! बांगलादेश क्रिकेटमध्ये भूकंप, खेळाडूंनी बोर्डाला ४८ तासांची दिलीय मुदत त्यानंतर...

Bangladesh players have revolted against BCB : बांगलादेश क्रिकेट सध्या अभूतपूर्व संकटात सापडलं आहे. खेळाडूंनी थेट Bangladesh Cricket Board (BCB) विरोधात बंड पुकारत बांगलादेश प्रीमियर लीगमधील सामने बहिष्कृत केले आहेत. या आंदोलनात Mehidy Hasan Miraz यानेही मोठे विधान केले.
Swadesh Ghanekar
Why Bangladesh cricketers boycotted BPL? बांगलादेश क्रिकेटमध्ये मोठा भुकंप आलेला आहे. मुस्ताफिजूर रहमानवरून आक्रमक पवित्रा घेणाऱ्या बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला ( BCB) त्यांच्याच खेळाडूंकडून घरचा आहेर मिळाला आहे. बांगलादेशच्या क्रिकेटपटूंनी बांगलादेश प्रीमिअर लीग ( BPL) मध्ये खेळण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे आणि त्यांनी BCB चे संचालक एम नजमूल इस्लाम यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. ४८ तासांत त्यांनी राजीनामा न दिल्यास संपूर्ण BPL वर बहिष्कार टाकण्यात येईल अशी धमकी क्रिकेटपटूंनी दिली आहे.

