BCB आम्हाला पगार त्यांच्या खिशातून देत नाही! बांगलादेश क्रिकेटमध्ये भूकंप, खेळाडूंनी बोर्डाला ४८ तासांची दिलीय मुदत त्यानंतर...

Why Bangladesh cricketers boycotted BPL? बांगलादेश क्रिकेटमध्ये मोठा भुकंप आलेला आहे. मुस्ताफिजूर रहमानवरून आक्रमक पवित्रा घेणाऱ्या बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला ( BCB) त्यांच्याच खेळाडूंकडून घरचा आहेर मिळाला आहे. बांगलादेशच्या क्रिकेटपटूंनी बांगलादेश प्रीमिअर लीग ( BPL) मध्ये खेळण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे आणि त्यांनी BCB चे संचालक एम नजमूल इस्लाम यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. ४८ तासांत त्यांनी राजीनामा न दिल्यास संपूर्ण BPL वर बहिष्कार टाकण्यात येईल अशी धमकी क्रिकेटपटूंनी दिली आहे..बांगलादेशात हिंदूवर होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध भारतात असंतोषाची लाट आहे आणि त्यामुळे इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये ( IPL 2026) बांगलादेशा खेळाडूवर बंदीची मागणी झाली. त्यानुसार कोलकाता नाइट रायडर्सने गोलंदाज मुस्ताफिजूरला संघाबाहेर केले. आता यावरून बांगलादेश सरकार व BCB ने राजकारण सुरू केले. भारत आमच्या खेळाडूंसाठी सुरक्षित नसल्याचे बोंब मारत त्यांनी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारतात होणारे सामने श्रीलंकेत खेळवण्याची मागणी केली. आयसीसीने त्यांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली..ICC Under-19 World Cup 2026 : अमेरिकेचा निम्मा संघ ३९ धावांत तंबूत पाठवणारा हेनिल पटेल कोण आहे? गोलंदाजी पाहाल तर थक्क व्हाल.तमिम इक्बाल याने याला विरोध केला आणि त्यावरून संचालक नजमुल इस्लाम यांनी वादग्रस्त विधान केले. त्यांनी त्याला भारताचा एजंट असे संबोधले आणि जरी बांगलादेश वर्ल्ड कपमध्ये खेळले नाही, तरी बोर्डाला मोठा आर्थिक फटका बसणार नाही. त्यानंतर खेळाडूंमध्ये मोठ्या प्रमामात नाराजी दिसून येत आहे. बांगलादेशचा स्टार खेळाडू मेहिदी हसन मिराझ याने नजमुल यांना खडे बोल सुनावले. आम्ही आयसीसी स्पर्धेत खेळतो, म्हणून आम्हाला पैसे मिळतात. बीसीबी त्यांच्या खिशातून आम्हाला पैसे देत नाही, असे तो म्हणाला..बीपीएलवर बहिष्कार...दरम्यान, आजपासून सुरू होत असलेल्या बांगलादेश प्रीमिअर लीगच्या सामन्यांवर बांगलादेशी खेळाडूंनी बहिष्कार टाकला आहे. नजमुल यांच्या राजीनाम्यासाठी खेळाडूंनी दंड थोपटले आहेत. बीसीबीने सांगितले आहे की, अधिकाऱ्याच्या राजीनाम्यासाठी ४८ तास लागतील. आम्ही आज दुसरा सामना खेळलो आणि ४८ तासांनंतरही त्याने राजीनामा दिला नाही तर काय? आम्ही पुन्हा बीपीएल थांबवू. जर बीसीबीने आम्हाला लेखी स्वरूपात दिले की तो ४८ तासांच्या आत राजीनामा देईल, तरच आम्ही आज खेळू. जर त्याने ४८ तासांत राजीनामा दिला नाही, तर बीसीबीला खेळाडूंना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. बीसीबीने अद्याप आमच्या मागण्यांवर प्रतिसाद दिलेला नाही, असे बांगलादेशचा खेळाडू मोहम्मद मिथुन याने आज सांगितले..आज बांगलादेश प्रीमियर लीगचे दोन सामने नियोजित होते आणि त्यापैकी एक दुपारी १ वाजता सुरू होणार होता, परंतु खेळाडूंनी बहिष्कार टाकल्यामुळे तो सुरू झाला नाही.