England Coach : इंग्लंड कसोटी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची ऑफर, अँडी फ्लॉवर RCB ची साथ सोडणार? मोठी अपडेट्स आली समोर

Andy Flower rules himself out of England Test coach race: ब्रेंडन मॅक्युलमने इंग्लंडच्या कसोटी संघाचे मुख्य प्रशिक्षपद सोडल्यानंतर रिक्त जागेवर अनेक नावांची चर्चा रंगली. त्यात एक नाव अँड फ्लॉवर यांचेही होते, परंतु रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( RCB) चे मुख्य प्रशिक्षक फ्लॉवर यांनी ही ऑफर नाकारली आहे.मी जिथे आहे, तिथे समाधानी आहे, असे स्पष्ट मत मांडून इंग्लंडच्या मुख्य प्रशिक्षकाच्या शर्यतीतून स्वतःला बाजूला केले. या पदासाठी फ्लॉवर यांची इंग्लंड क्रिकेट बोर्ड ( ECB) आणि व्यवस्थापकीय संचालक रॉब की यांच्याशी चर्चा झाली होती. पण, त्यांनी RCB सोबतच राहणे पसंत केले.." मी सध्या जे काम करतोय, त्यात मी खूप आनंदी आहे. मी त्यात समाधानी आहे. त्यामुळे मला कुठे जाण्याची गरज वाटत नाही," असे फ्लॉवर यांनी स्पष्ट केले. मॅक्युलम यांच्या कार्यकाळातील बेझबॉल स्टाईलमध्ये इंग्लंडला फार यश मिळवता आले नाही. त्यामुळेच मॅक्युलमने राजीनामा दिला. फ्लॉवर यांनी यापूर्वी २००९ ते २०१४ या कालावधीत इंग्लंड संघासोबत काम केले आहे. त्यांच्या कार्यकाळात इंग्लंडने होम व अवे अॅशेस मालिका जिंकली, तर भारत दौऱ्यावरही विजय मिळवला. ट्वेंटी-२० लीगमध्ये त्यांनी RCB ला मार्गदर्शन करताना सलग दोन आयपीएल जेतेपद जिंकून दिली..भारताच्या वर्ल्ड कप विजेत्या खेळाडूला Fixing प्रकरणी अटक! शुभमन गिलसोबत खेळलेला... श्रीलंका सरकारची कारवाई.इंग्लंड संघात पुन्हा परतण्याची इच्छा आहे का, या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की,"हो, सध्याच्या घडीला हा मुद्दा चर्चेत आहे. मी ECB सोबत चर्चा केली. इंग्लंड क्रिकेट संघात जागा रिक्त आहे, हे आपल्या सर्वांना माहित्येय आणि मी रॉबसोबतची चर्चा केली. पण, मी आता जे काम करतोय, त्यात आनंदी आहे. मी काही चांगल्या कंपनींसोबत काम करतोय. माझ्याभवती खूप चांगली टीम, चांगली लोकं आहेत. सध्याच्या घडीला जे मी करतोय त्यात आरामदायक आहे.".मॅक्युलमने पद सोडल्यानंतर भारताचा माजी कर्णधार राहुल द्रविड याचे नाव अचानक समोर आले. त्याच्यासह ग्लॅमॉर्गनचे मुख्य प्रशिक्षक रिचर्ड डॉसन, श्रीलंकेचा दिग्गज कुमार संगकारा, इंग्लंड लायन्सचा कोच अँड्य्रू फ्लिंटॉफ, पाकिस्तानचे मुख्य प्रशिक्षक माइक हेसन आणि ऑस्ट्रेलियाचा माजी प्रशिक्षक जस्टीन लँगर यांचेही नाव चर्चेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.