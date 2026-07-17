Cricket

England Coach : इंग्लंड कसोटी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची ऑफर, अँडी फ्लॉवर RCB ची साथ सोडणार? मोठी अपडेट्स आली समोर

Why Andy Flower rejected England Test coach role? इंग्लंडच्या कसोटी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाच्या शर्यतीतून अँडी फ्लॉवर यांनी स्वतःला बाहेर काढले आहे. इंग्लंड अँड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) चे व्यवस्थापकीय संचालक रॉब की यांच्यासह फ्लॉवर यांच्या अनेक चर्चा झाल्या होत्या.
Andy Flower has opted against becoming England's next Test coach

Andy Flower has opted against becoming England's next Test coach

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Andy Flower rules himself out of England Test coach race: ब्रेंडन मॅक्युलमने इंग्लंडच्या कसोटी संघाचे मुख्य प्रशिक्षपद सोडल्यानंतर रिक्त जागेवर अनेक नावांची चर्चा रंगली. त्यात एक नाव अँड फ्लॉवर यांचेही होते, परंतु रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( RCB) चे मुख्य प्रशिक्षक फ्लॉवर यांनी ही ऑफर नाकारली आहे.

मी जिथे आहे, तिथे समाधानी आहे, असे स्पष्ट मत मांडून इंग्लंडच्या मुख्य प्रशिक्षकाच्या शर्यतीतून स्वतःला बाजूला केले. या पदासाठी फ्लॉवर यांची इंग्लंड क्रिकेट बोर्ड ( ECB) आणि व्यवस्थापकीय संचालक रॉब की यांच्याशी चर्चा झाली होती. पण, त्यांनी RCB सोबतच राहणे पसंत केले.

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