Breaking: भारतीय संघाला मोठा झटका; ऑस्ट्रेलियाचा सामना करण्यापूर्वी शतक झळकावणाऱ्या खेळाडूची माघार, स्मृती मानधनासह सलामीला कोण?

Pratika Rawal ruled out of ICC Women's World Cup 2025 semifinal: भारतीय महिला संघाला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत अपराजित ऑस्ट्रेलियाचा सामना करावा लागणार आहे. ऑस्ट्रेलियाने साखळी फेऱीत अव्वल स्थानासह उपांत्य फेरीत प्रवेश केला, तर भारतीय संघ चौथ्या क्रमांकावर राहिला. त्यामुळे भारताला बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाशी मुकापबला करावा लागणार आहे. अशात भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. सलामीवीर प्रतिका रावल ( Pratika Rawal ruled out) हिला दुखापतीमुळे स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागणार आहे. तिच्याजागी आता स्मृती मानधनासह ( Smriti Mandhana) सलामीला कोण खेळणार हा प्रश्न आहे....भारतीय संघाने सलग दोन विजय मिळवून स्पर्धेची सुरुवात दणक्यात केली, परंतु त्यानंतर सलग तीन लढती भारताने गमावल्या. न्यूझीलंडविरुद्धच्या करो वा मरो सामन्यात भारताने DLS नुसार ५३ धावांनी विजय मिळवून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. या सामन्यात स्मृती ( १०९) व प्रतिका ( १२२) धावांची खेळी केली होती. भारताने या जोरावर ३४० धावांचा डोंगर उभा केला होता. पण, साखळी फेरीतील शेवटच्या सामना पावसामुळे रद्द झाला आणि भारत-बांगलादेशला प्रत्येकी एक गुण मिळाले..बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात क्षेत्ररक्षण करताना प्रतिकाचा पाय मुरगळला आणि तिच्या गुडघ्यालाही दुखापत झाली. आता तिने याच दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. तिने या स्पर्धेत आतापर्यंत ३७, ३१, ३७, ७५, ६, १२२ अशी खेळी केली होती. ती मागील सामन्यात फॉर्मात आली होती. तिच्या अनुपस्थितीत बांगलादेशविरुद्धच्या लढतीत स्मृतीसह अमनजोत कौर सलामीला आली होती..प्रतिकाने भारतासाठी २४ वन डे सामन्यांत ५०.४५ च्या सरासरीने १११० धावा केल्या आहेत. त्यात २ शतकं व ७ अर्धशतकांचा समावेश आहे. .भारतीय संघ - उमा चेत्री, हर्लीन देओल, रिचा घोष, स्मृती मानधना, प्रतिका रावल ( स्पर्धेतून माघार), जेमिमा रॉड्रिग्ज, यास्तिका भाटीया, हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, दीप्ती शर्मा, क्रांती गौड, अरुंद्धती रेड्डी, रेणुका सिंग, श्री चरणी, राधा यादव