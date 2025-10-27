Cricket

Breaking: भारतीय संघाला मोठा झटका; ऑस्ट्रेलियाचा सामना करण्यापूर्वी शतक झळकावणाऱ्या खेळाडूची माघार, स्मृती मानधनासह सलामीला कोण?

Pratika Rawal Ruled Out of ICC Women’s World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप २०२५ च्या उपांत्य फेरीआधी भारताला मोठा धक्का बसला आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी प्रतिका रावल हिला दुखापतीमुळे स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली आहे.
Pratika Rawal ruled out of Women’s World Cup 2025 semifinal vs Australia

Pratika Rawal ruled out of Women’s World Cup 2025 semifinal vs Australia

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Pratika Rawal ruled out of ICC Women’s World Cup 2025 semifinal: भारतीय महिला संघाला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत अपराजित ऑस्ट्रेलियाचा सामना करावा लागणार आहे. ऑस्ट्रेलियाने साखळी फेऱीत अव्वल स्थानासह उपांत्य फेरीत प्रवेश केला, तर भारतीय संघ चौथ्या क्रमांकावर राहिला. त्यामुळे भारताला बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाशी मुकापबला करावा लागणार आहे. अशात भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. सलामीवीर प्रतिका रावल ( Pratika Rawal ruled out) हिला दुखापतीमुळे स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागणार आहे. तिच्याजागी आता स्मृती मानधनासह ( Smriti Mandhana) सलामीला कोण खेळणार हा प्रश्न आहे...

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
women cricketer
Women Cricket
India Women Cricket Team
cricket news today
Australia Women vs India Women
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com