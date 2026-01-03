Breaking : शुभमन गिलची तब्येत बिघडली, मॅचमधून अचानक माघार घेतली! न्यूझीलंड संघाविरुद्धच्या मालिकेत खेळणार की नाही?

Why Shubman Gill missed Vijay Hazare Trophy match : भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याचे पुनरागमन लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी टीम इंडियाची आज घोषणा होणार आहे. त्याआधी शुभमन विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत पंजाबकडून दोन सामने खेळणार होता. पण, सिक्कीमविरुद्धच्या आजच्या लढतीत पंजाबच्या प्लेइंग इलेव्हनमधून त्याचे नाव गायब दिसले. यामुळे अनेक तर्कवितर्क लावले गेले आणि हाती आलेल्या वृत्तानुसार भारताच्या वन डे व कसोटी संघाच्या कर्णधाराची तब्येत बिघडली आहे. त्यामुळे त्याने सिक्कीमविरुद्धच्या लढतीतून माघार घेतली..दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीच्या पहिल्या डावात गिलच्या मानेला दुखापत झाली आणि त्याने ती कसोटी अर्धवट सोडली. त्यानंतर दुसऱ्या कसोटीतूनही त्याने माघार घेतली. त्यानंतर तो तीन सामन्यांची वन डे मालिकेलाही मुकला. ट्वेंटी-२० मालिकेत त्याने पुनरागमन केले. तीन सामन्यानंतर पुन्हा दुखापतीमुळे त्याला माघार घ्यावी लागली. आता तो न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेतून पुनरागमन करेल, अशी अपेक्षा आहे..११ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या मालिकेत खेळण्यापूर्वी तो विजय हजारे ट्रॉफीत पंजाबकडून दोन ( वि. सिक्कीम व वि. गोवा) सामने खेळणार होता. पण, सिक्कीमविरुद्धच्या सामन्यात त्याचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नाव गायब राहिले. स्पोर्ट्सस्टारने दिलेल्या वृ्त्तानुसार शुभमनला फुड पॉयझनिंग ( food poisoning) झाले आहे आणि त्यामुळे तो सिक्कीमविरुद्ध खेळत नाही. याबाबत अधिक अपडेट्स हाती आलेले नाहीत. पण, शुभमन वेळेत बरा होईल आणि किवीविरुद्धच्या मालिकेत खेळेल असा अंदाज आहे..शुभमनकडे भारतीय संघाचे नेतृत्व आल्यानंतर पहिल्याच कसोटी मालिकेत त्याने इंग्लंड दौरा गाजवला. त्याने मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवताना फलंदाजीत अनेक विक्रम मोडले. पण, घरच्या मैदानावर आफ्रिकेकडून भारताला हार पत्करावी लागली. त्याने ४० कसोटीत २८४३ धावा करताना १० शतकं व ८ अर्धशतकं झळकावली आहेत. ५८ वन डे सामन्यांत २८१८ धावा त्याच्या नावावर आहेत . त्यात ८ शतकं व १५ अर्धशतकं आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.