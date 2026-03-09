T20 World Cup नंतर टीम इंडिया WTC ट्रॉफी जिंकणार का? जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताची सद्यस्थिती काय?

Current World Test Championship points table India position : २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप, २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी अन् २०२६ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप... भारतीय संघाने सलग तीन आयसीसी स्पर्धा जिंकून क्रिकेट जगतात स्वतःचा वेगळा दबदबा निर्माण केला आहे. आयसीसी स्पर्धांमध्ये भारतीय मोक्याच्या क्षणी कच खाणारा, ही ओळख आता पुसली गेली आहे. त्यामुळेच सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचं जेतेपद कायम राखल्यानंतर टीम इंडियाला आता चौथ्या आयसीसी स्पर्धेचे वेध लागले आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा २०२५-२७ जिंकेल असे स्वप्न पडू लागले आहे. भारतीय संघाला हे शक्य आहे का? .जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या दोन अंतिम फेऱ्या भारताने खेळल्या आणि न्यूझीलंड व ऑस्ट्रेलियाकडून त्यांना हार पत्करावी लागली. पण, भारतीय संघ मर्यादित क्रिकेट गाजवत असताना कसोटीतही दादागिरी दाखवण्याची संधी आहे. शुभमनच्या युवा टीमला WTC FINAL चे गणित सुटणार आहे का? चला जाणून घेऊयात....T20 World Cup विजेती टीम इंडिया पुन्हा निळ्या जर्सीत केव्हा दिसणार? जाणून घ्या २०२६ मधील वेळापत्रक; संजू पुन्हा इंग्लंड, किवींना झोडणार.Team India WTC 2025-27 Scheduleभारताचा श्रीलंका दौरा - २ कसोटी ( ऑगस्ट २०२६)भारताचा न्यूझीलंड दौरा - २ कसोटी ( ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६)ऑस्ट्रेलियाचा भारत दौरा - ५ कसोटी ( जानेवारी-फेब्रुवारी २०२७).WTC Standingsजागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत ऑस्ट्रेलियाने ८५.७१ टक्क्यांसह अव्वल स्थानावरील पकड मजबूत केली आहे. न्यूझीलंड व दक्षिण आफ्रिका हे अनुक्रमे ७७.७८ टक्के व ७५ टक्क्यांसह दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. WTC Final खेळण्याच्या शर्यतीत ऑस्ट्रेलियासह हे दोन संघ आघाडीवर आहेत. भारतीय संघ ४८.१५ टक्क्यांसह सहाव्या क्रमांकावर आहे आणि हिच खूप मोठी चिंताजनक बाब आहे..Thanks, Pondatti! माझा चांगला-वाईट काळ तू पाहिलास, माझ्या मागे खंबीरपणे उभी राहिलीस; Sanju Samson चं पत्नीसाठी भावनिक पत्र....भारताने घरच्या मैदानावर आफ्रिकेविरुद्धची मालिका ०-२ अशी गमावली. त्यांना उर्वरित मालिकेत ऑस्ट्रेलिया ( ५), श्रीलंका ( २) व न्यूझीलंड ( २) यांचा सामना करायचा आहे. फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी भारताला किमान ८ सामने जिंकावे लागणार आहेत. WTC Final जून २०२७ मध्ये लॉड्स क्रिकेट ग्राऊंडवर खेळवली जाणार आहे. २०२५-२७ च्या सायकलमधील अव्वल दोन संघ ही फायनल खेळतील आणि विजेत्या संघाला ३.६ मिलियन डॉलर एवढी मोठी रक्कम मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.