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Investment In IPL Team: आयपीएल टीममध्ये गुंतवणूक कशी कराल? कोणत्या संघाचे शेअर्स उपलब्ध? स्टेप बाय स्टेप माहिती...

How to invest in your favorite IPL team? क्रिकेट चाहत्यांसाठी आयपीएल म्हणजे फक्त सामना आणि मनोरंजन नाही, तर आता तो मोठा व्यवसायही बनला आहे. त्यामुळे आपल्या आवडत्या आयपीएल संघात सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला पैसे गुंतवता येतात का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो.
Can you buy shares of an IPL team in India

Can you buy shares of an IPL team in India

Swadesh Ghanekar
Updated on

IPL franchise shares and unlisted investment explained: इंडियन प्रीमिअर लीग, ही जगातील सर्वात श्रीमंत ट्वेंटी-२० फ्रँचायझील लीग आहे. आयपीएलच्या माध्यमातून दरवर्षी हजारो कोट्यवधींचा फायदा बीसीसीआयला कमावते आणि त्याचा वापर देशांतर्गत क्रिकेटच्या विकासासाठी केला जातो. आयपीएल ही केवळ क्रिकेट लीग नाही, तर येथे खूप मोठी गुंतवणूकही आहे. रोजगाराची संधी आहे... त्यामुळे अडीच महिन्यांच्या या लीगने शेअर मार्केट, ब्रँड व्हॅलू मार्केटमध्येही वर्चस्व मिळवले आहे. पण, केवळ फ्रँचायझीच नव्हे, तर या लीगमध्ये गुंतवणूक करून चाहत्यांनाही नफा कमावता येऊ शकतो. जाणून घेऊयात स्टेप बाय स्टेप माहिती...

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