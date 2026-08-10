Investment In IPL Team: आयपीएल टीममध्ये गुंतवणूक कशी कराल? कोणत्या संघाचे शेअर्स उपलब्ध? स्टेप बाय स्टेप माहिती...

IPL franchise shares and unlisted investment explained: इंडियन प्रीमिअर लीग, ही जगातील सर्वात श्रीमंत ट्वेंटी-२० फ्रँचायझील लीग आहे. आयपीएलच्या माध्यमातून दरवर्षी हजारो कोट्यवधींचा फायदा बीसीसीआयला कमावते आणि त्याचा वापर देशांतर्गत क्रिकेटच्या विकासासाठी केला जातो. आयपीएल ही केवळ क्रिकेट लीग नाही, तर येथे खूप मोठी गुंतवणूकही आहे. रोजगाराची संधी आहे... त्यामुळे अडीच महिन्यांच्या या लीगने शेअर मार्केट, ब्रँड व्हॅलू मार्केटमध्येही वर्चस्व मिळवले आहे. पण, केवळ फ्रँचायझीच नव्हे, तर या लीगमध्ये गुंतवणूक करून चाहत्यांनाही नफा कमावता येऊ शकतो. जाणून घेऊयात स्टेप बाय स्टेप माहिती....कोणकोणत्या आयपीएल फ्रँचायझीचे शेअर्स बाजारात आहेत?कोणत्याही आयपीएल फ्रँचायझीचे शेअर्स NSE किंवा BSE या मुख्य शेअर बाजारात थेट लिस्टेड नाहीत. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ही एकमेव अशी फ्रँचायझी आहे जिचे शेअर्स 'अनलिस्टेड मार्केट'मध्ये खरेदी-विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. याशिवाय, इतर काही संघांच्या पॅरेंट कंपन्या शेअर बाजारात लिस्टेड आहेत..MS Dhoni Pension : सहा वर्षांपूर्वी निवृत्ती, IPL मध्ये अजूनही खेळतोय महेंद्रसिंग धोनी! भारताच्या माजी कर्णधाराला पेन्शन किती?.मुंबई इंडियन्सचे शेअर्स नाहीत, परंतु तुम्ही त्या फ्रँचायझींच्या मालक असणाऱ्या या लिस्टेड कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करू शकता. याचप्रमाणे लखनौ सुपर जायंट्स ( RPSG Ventures Limited ), दिल्ली कॅपिटल्स ( GMR Airports Infrastructure Ltd आणि JSW Steel Ltd ), गुजरात टायटन्स ( Torrent Power Ltd किंवा Torrent Pharmaceuticals Ltd ) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( Grasim Industries Ltd किंवा Aditya Birla Capital Ltd) या संघाच्या पॅरेंट कंपनीचे शेअर्स उपलब्ध आहेत..CSK चे अनलिस्टेड शेअर्स...चाहत्यांना त्यांच्या आवडत्या IPL टीमचे शेअर्स खरेदी करू शकता, पण फक्त काही विशिष्ट टीम्ससाठीच हे शक्य आहे. बहुतांश IPL टीम्स शेअर बाजारात Listed नाहीत,म्हणजे ते शेअर्स NSE किंवा BSE सारख्या मान्यताप्राप्त शेअर बाजारात अधिकृतपणे नोंदणीकृत नसतात. त्यामुळे त्यांचे शेअर्स थेट खरेदी करता येत नाहीत.पण, तुम्ही CSK चे शेअर्स खरेदी करू शकता. हे शेअर्स अनलिस्टेड किंवा प्री-IPO मार्केट मधील विशेष ब्रोकर्सद्वारे खरेदी करावे लागतात. सनरायझर्स हैदराबादचे शेअर्स नसले तरी तुम्हाला त्यांची मालकी हक्क असलेल्या सन टीव्ही नेटवर्कचे शेअर्स खरेदी कता येतील..IND vs SL 1st Test: सर्फराज खानची एन्ट्री, पण नाही मिळणार खेळण्याची संधी! पहिल्या कसोटीसाठी कशी असेल भारताची Playing XI?.CSK च्या शेअर्सचा सध्याचा भाव साधारण २६५ ते २७५ च्या आसपास सुरू आहे. तुम्हाला किमान १०० ते २५० शेअर्सचा लॉट खरेदी करावा लागेल. जर तुमची कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची क्षमता असेल, तर तुम्ही प्रायव्हेट इक्विटी फंड्स द्वारे थेट टीममध्ये भागभांडवल खरेदी करू शकता. शेअर बाजार गुंतवणूक ही आर्थिक जोखमीच्या अधीन आहे. कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सेबी (SEBI) नोंदणीकृत आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.