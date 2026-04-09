C.D. Gopinath passed away: भारताच्या पहिल्या कसोटी विजयाचा शेवटचा शिलेदार हरपला; झोपेतच घेतला शेवटचा श्वास...

last surviving member India first Test victory passes away: भारताच्या पहिल्या कसोटी विजेत्या संघाचे शेवटचे हयात असलेले सदस्य सी. डी. गोपीनाथ ( Chingleput Doraikannu Gopinath) यांचे गुरुवारी येथे अड्यारमधील त्यांच्या मुलीच्या घरी झोपेतच शांतपणे निधन झाले. ते ९६ वर्षांचे होते. मद्रास (आताचे चेन्नई) येथे जन्मलेल्या गोपीनाथ यांनी १९५१-५२ च्या मालिकेत इंग्लंडविरुद्ध कसोटी पदार्पण केले. .विविध प्रकारचे फटकेबाजी करणारे शैलीदार फलंदाज असूनही, सी. डी. गोपीनाथ यांची कसोटी कारकीर्द त्यांच्या लौकिकाला साजेशी नव्हती. १९५१-५२ मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या आपल्या पहिल्याच कसोटीत त्यांनी प्रभावी पदार्पण केले, ज्यात त्यांनी नाबाद ५० आणि ४२ धावा केल्या. पहिली खेळी प्रवाही फटक्यांनी भरलेली एक दर्जेदार खेळी होती, तर दुसरी खेळी भारतीय संघाच्या विकेट्स झपाट्याने पडत असताना केलेली एक झुंजार खेळी होती..पुन्हा मद्रास येथील अंतिम कसोटीत त्यांनी ३५ धावा करून चांगली कामगिरी केली आणि पॉली उम्रीगर यांना सातव्या विकेटसाठी ९३ धावा जोडण्यास मदत केली. त्यानंतर १९५२ मधील इंग्लंडच्या खराब दौऱ्यामुळे ते संघाबाहेर झाले. १९५४-५५ मध्ये पाकिस्तानमध्ये त्यांनी खूपच चांगली कामगिरी केली, सर्व प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये त्याची सरासरी ५८.३३ होती. १९५९-६० मध्ये कलकत्ता येथे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्यांना संघात परत बोलावण्यात आले आणि पहिल्या डावात ३९ धावा करून ते सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज ठरले. पण ती त्यांची अखेरची खेळी ठरली. त्यांनी ८ कसोटीत २४२ धावा केल्या. .गोपीनाथ यांनी १९५५-५६ ते १९६२-६३ या काळात मद्रासचे कर्णधारपद भूषवले होते. १९७९ च्या इंग्लंड दौऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यापूर्वी त्यांनी काही काळ राष्ट्रीय निवडकर्ता म्हणूनही काम केले. रणजी ट्रॉफीमध्ये गोपीनाथ यांनी एकूण २,३४९ धावा केल्या, ज्यात १९५८-५९ मध्ये म्हैसूरविरुद्ध केलेल्या २३४ धावांच्या सर्वोच्च खेळीचा समावेश होता..भारताचा पहिला कसोटी विजय...चेन्नईत झालेल्या मालिकेतील पाचव्या कसोटीत भारताने एक डाव व ८ धावांनी विजय मिळवला होता. त्या सामन्यात इंग्लंडच्या पहिल्या डावातील २६६ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताने ९ बाद ४५७ धावांवर डाव घोषित केला. विनू मंकड यांनी इंग्लंडच्या पहिल्या डावात ८ विकेट्स घेतल्या होत्या. पंकज रॉय ( १११) व पॉली उम्रीगर ( १३०) यांच्या शतकी खेळीनंतर दत्तू फडकर ( ६१) व गोपीनाथ ( ३५) हे सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज होते. इंग्लंडचा दुसरा डाव १८३ धावांवर गुंडाळला गेला. घुलाम अहमद व मंकड यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या.