Champions Trophy 2025 : BCCI पाकिस्तानात न जाण्यावर ठाम; PCB म्हणते लेखी द्या, मग बघतोच...! IND vs PAK यांच्यात 'वॉर' जोरदार

India not to travel to Pakistan - २०२५ मध्ये होणाऱ्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धेसाठी भारत पाकिस्तानला जाणार नाही, हे आता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) स्पष्ट केले आहे. BCCI ने या संदर्भात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला ( PCB) नुकत्याच झालेल्या चर्चेत हे स्पष्ट सांगितले आहे. बीसीसीआयने सुरक्षेच्या चिंतेचा हवाला दिला आहे आणि त्यांचे सर्व खेळ दुबईमध्ये खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानने ही मागणी मान्य केल्याची बातमी काल आली होती. त्याला आज पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी जोरदार उत्तर दिले आहे.