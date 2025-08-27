R Ashwin Retirement: जिथून सुरुवात, तिथेच शेवट! अश्विनच्या IPL निवृत्तीवर CSK ने काय दिली प्रतिक्रिया? वाचा

भारताचा अनुभवी फिरकीपटू आर अश्विनने आयपीएलमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. चेन्नई सुपर किंग्सकडून आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या अश्विनने १६ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर निवृत्ती घेतली. त्याच्या निवृत्तीनंतर चेन्नईने त्याला 'चेपॉकचा अभिमान' म्हणून गौरवले..भारताचा अनुभवी फिरकीपटू आर अश्विनने बुधवारी इंडियन प्रीमियर लीगमधून (IPL) निवृत्तीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे अनेकांना धक्का बसला. १६ वर्षांच्या आयपीएल कारकिर्दीनंतर त्याने ही घोषणा केली. अश्विनने चेन्नई सुपर किंग्स संघाकडून आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात केली होती आणि याच संघाकडून शेवटही केला आहे. त्याच्या निवृत्तीनंतर चेन्नई सुपर किंग्सनेही प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी एक वर्तुळ पूर्ण झाल्याचं म्हटलं आहे..R Ashwin Retirement: IPL निवृत्तीनंतर काय करणार अश्विन? परदेशात खेळायचे असेल, तर BCCI चा नियम काय?.अश्विनने २००९ मध्ये आयपीएलमध्ये चेन्नईकडून पदार्पण केले होते. तो २००९ ते २०१५ पर्यंत या संघाकडून खेळला. त्यानंतर त्याने रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि राजस्थान रॉयल्स या संघांचेही प्रतिनिधित्व केले. पण त्याला आयपीएल २०२५ साठी चेन्नईने पुन्हा खरेदी केले होते. त्यामुळे अश्विन १० वर्षांनंतर पुन्हा चेन्नई संघात सामील झाला. मात्र यावेळी त्याला फारशी चांगली कामगिरी करता आली नव्हती. ९ सामन्यात त्याने ७ विकेट्सच घेतल्या होत्या. तो पुढच्या हंगामात चेन्नई संघाकडून खेळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. पण आता अचानक त्याने आयपीएलमधून निवृत्तीच घेतल्याने सर्वांना धक्का बसला..अश्विनने आता जगभरातील टी२० लीग्सचा अनुभव घ्यायची वेळ आली असल्याचे म्हणत निवृत्ती जाहीर केली. त्याच्या निवृत्तीनंतर चेन्नई सुपर किंग्सने लिहिले, 'चेपॉकचा अभिमान, कॅरम बॉलचा थिरुप्पुरा-सुंदरन, पिवळ्या जर्सीत धुळीने माखलेल्या मैदानातील तुझ्या पहिल्या रन-अपपासून ते जगभरातील भव्य रंगमंचांवर फिरकीच्या कमाल प्रदर्शनापर्यंत, तू आम्हाला सर्वकाही दिले. तू आमच्या वारशाचा पाया ठरला तू चेपॉलचा आपला किल्ला बाकी कोणाहीपेक्षा अधिक गाजवला.'.अश्विनने आणखी एक पोस्ट करताना लिहिले की 'एक वर्तुळ पूर्ण झाले. सुपर किंग म्हणून सुरू झालेला प्रवास सुपर किंग म्हणून संपला. तू नेहमीच सिंह होता आणि नेहमीच आमच्यापैकी एक होतास. तू दिलेल्या आठवणींसाठी आभार, ऍश.'.अश्विनने चेन्नईसाठी १३० सामने खेळले, ज्यात त्याने १२७ विकेट्स घेतल्या. तो चेन्नईकडून सर्वाधिक विकेट्स घेणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा खेळडू ठरला. त्याने संपूर्ण आयपीएल कारकिर्दीत २२१ सामने खेळले असून १८७ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने ८३३ धावा केल्या आहेत..FAQs१. आर अश्विनने आयपीएलमधून निवृत्ती कधी जाहीर केली?(When did Ravichandran Ashwin announce his IPL retirement?)➤ २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी.२. आश्विनने आयपीएलमध्ये कोणत्या संघापासून पदार्पण केले?(Which team did Ashwin debut for in IPL?)➤ चेन्नई सुपर किंग्स.३. आश्विनने आयपीएलमध्ये किती सामने खेळले?(How many IPL matches did Ashwin play?)➤ २२१ सामने.४. आश्विनने CSKसाठी किती विकेट्स घेतल्या?(How many wickets did Ashwin take for CSK?)➤ १२७ विकेट्स.५. आयपीएल कारकिर्दीत अश्विनने किती विकेट्स आणि धावा केल्या?(How many wickets and runs did Ashwin score in IPL career?)➤ १८७ विकेट्स आणि ८३३ धावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.