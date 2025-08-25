Cheteshwar Pujara
Cheteshwar Pujara: सर्वोच्चकणखर, लढाऊ वृत्तीचा पुजारा निवृत्त; भारतीय क्रिकेट संघासाठी प्रदीर्घ काळ खेळण्याचे भाग्य

Pujara Retirement: चेतेश्‍वर पुजारा याने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करताना भावनिक उद्गार काढले. भारतीय संघासाठी दीर्घकाळ खेळण्याचे भाग्य लाभल्याचे त्याने सांगितले.
राजकोट : गेली दोन वर्षे कसोटी क्रिकेट न खेळलेल्या चेतेश्‍वर पुजारा याने रविवारी स्पर्धात्मक क्रिकेटमधून निवृत्ती स्वीकारली. संयमी, कणखर, लढाऊ वृत्तीच्या पुजाराने याप्रसंगी भारतासाठी प्रदीर्घ काळ खेळण्याचे भाग्य लाभल्याचे भावुक उद्‌गार काढतानाच कोणताही पश्‍चाताप नसल्याचेही स्पष्ट मत व्यक्त केले.

