Cheteshwar Pujara Retirement: गंभीर म्हणतोय पुजारा वादळातही शांत...; पण नेटकऱ्यांनी धरलं धारेवर; टीम इंडियाचा प्रशिक्षक ट्रोल

चेतेश्वर पुजाराने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. पुजाराच्या निवृत्तीवर क्रिकेटवर्तुळातून प्रतिक्रिया येत आहेत. गौतम गंभीरनेही पुजाराच्या निवृत्तीवर प्रतिक्रिया दिली, परंतु त्याला नेटकऱ्यांकडून ट्रोल करण्यात आले..भारताचा दिग्गज कसोटीपटू चेतेश्वर पुजाराने रविवारी (२४ ऑगस्ट) सर्वांना धक्का दिला. पुजाराने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत तो निवृत्त होत असल्याची महिती दिली. त्याने निवृत्ती घेताना भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना बीसीसीआय, सौराष्ट्रसह त्याने प्रतिनिधित्व केलेल्या सर्व संघांचे आभार मानले..पुजाराच्या या निर्णयानंतर क्रिकेटवर्तुळातून प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. पुजारा जवळपास १० वर्षे भारतीय कसोटी संघासाठी तिसऱ्या क्रमांकावरील सर्वात भरवशाचा फलंदाज होता. त्याने अनेकदा त्याच्या संयमी खेळीने प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांना संघर्ष करायला लावला. त्याच्या निवृत्तीबद्दल त्याचा माजी संघसहकारी आणि सध्याचा भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरनेही प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र असे असले तरी गंभीरला नेटकऱ्यांकडून ट्रोल करण्यात आले आहे..गंभीरने पुजाराच्या निवृत्तीबद्दल लिहिले की 'वादळ उठले असतानाही तो खंबीरपणे उभा राहिला. आशा मावळत असतानाही तो जिद्दीने लढला. अभिनंदन पुज्जी.'.दरम्यान, गंभीरच्या या पोस्टवर त्याला ट्रोल करण्यात आले आहे. अनेक युजर्सने असे मत व्यक्त केले आहे की प्रशिक्षक गंभीरकडून पुजाराला अपेक्षित पाठिंबा मिळाला नाही. त्याने पुजाराला पुनरागमनाची संधी द्यायला हवी होती, जी त्याच्याकडून देण्यात आली नाही. याच अर्थाने अनेकांनी प्रतिक्रिया दिली आहे..ऑक्टोबर २०१० साली एमएस धोनीच्या नेतृत्वात पुजाराने कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. त्याने भारतासाठी १०० हून अधिक कसोटी सामने खेळले. तो अखेरचा कसोटी सामना टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२३ च्या अंतिम सामन्यात खेळला. त्यानंतर पुजाराला भारताच्या कसोटी संघात संधी मिळाली नाही. नंतर भारताने गंभीर मुख्य प्रशिक्षक होण्यापूर्वी राहुल द्रविडच्या मार्गदर्शनाखाली वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यात कसोटी मालिका खेळली. तसेच मायदेशात इंग्लंडविरुद्ध कसोटी मालिका खेळली. मात्र या तिन्ही मालिकांमध्ये पुजाराला संधी मिळाली नव्हती. मात्र या तिन्ही कसोटी मालिकांमध्ये भारतीय संघ पराभूत झाला नव्हता..पण जून २०२४ मध्ये गंभीर भारताचा मुख्य प्रशिक्षक बनला. त्यानंतरही भारताने बांगलादेश आणि न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी मालिका मायदेशात खेळल्या, तर ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडचे दौरे केले. मात्र भारताने या सर्व कसोटी मालिकांमध्ये संघर्ष केला. अपवाद केवळ बांगलादेशविरुद्धच्या कसोटी मालिकेचा ठरला. अशात पुजाराच्या पुनरागमनासाठी अनेकांनी सल्ला दिला होता. मात्र पुजाराला कसोटी संघात संधी देण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे पुजारा यादरम्यान भारताच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आणि काऊंटी क्रिकेटमध्ये सक्रिय होता. असे असतानाही त्याला संधी न मिळाल्याने सध्या गंभीरवर टीका होत आहे.चेतेश्वर पुजाराने भारतासाठी १०३ कसोटी सामने खेळताना १९ शतकांसह आणि ३५ अर्धशतकांसह ७१९५ धावा केल्या. वनडे क्रिकेटमध्ये त्याने ५ सामने खेळले, ज्यात त्याने ५१ धावा केल्या..FAQsप्रश्न १: चेतेश्वर पुजाराने कधी निवृत्ती जाहीर केली?उत्तर: २४ ऑगस्ट २०२५ रोजी पुजाराने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली.(When did Cheteshwar Pujara announce his retirement?)प्रश्न २: पुजाराने भारतासाठी किती कसोटी सामने खेळले?उत्तर: त्याने १०३ कसोटी सामने भारतासाठी खेळले.(How many Test matches did Pujara play for India?)प्रश्न ३: पुजाराने कसोटीत किती धावा केल्या?उत्तर: पुजाराने कसोटीत ७१९५ धावा केल्या आहेत.(How many runs has Pujara scored in Tests? – 7,195 runs.)प्रश्न ४: पुजाराने कसोटीत किती शतकं आणि अर्धशतकं झळकावली?उत्तर: पुजाराने कसोटीत १९ शतकं आणि ३५ अर्धशतकं झळकावली आहेत.(How many centuries and fifties did Pujara score? – 19 centuries, 35 fifties.)प्रश्न ५: गौतम गंभीरवर टीका का झाली?उत्तर: चाहत्यांचे म्हणणे होते की गंभीरने प्रशिक्षक म्हणून पुजाराला पुनरागमनाची संधी द्यायला हवी होती.(Why was Gautam Gambhir criticized? – Fans felt he didn't give Pujara a comeback chance.)प्रश्न ६: पुजाराने शेवटचा कसोटी सामना कोणता खेळला?उत्तर: पुजाराने २०२३ च्या टेस्ट चॅम्पियनशीप फायनलमध्ये शेवटचा कसोटी सामना खेळला.(When was Pujara's last Test match? – WTC Final 2023.)