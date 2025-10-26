IND vs AUS: श्रेयस अय्यरने अफलातून कॅच घेतला, पण त्यामुळे करावं लागलं हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट; टीम इंडियाचं टेन्शन वाढलं...

भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसऱ्या वनडे सामन्यात ९ विकेट्सने विजय मिळवला, परंतु श्रेयस अय्यरला झेल घेताना दुखापत झाली. त्याला सिडनीमध्ये हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, त्याची दुखापत गंभीर नाही आणि तो काही दिवसात ठीक होऊ शकतो. .ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शनिवारी (२५ ऑक्टोबर) भारतीय संघाने सिडनीमध्ये झालेल्या वनडे मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात ९ विकेट्सने विजय मिळवला. त्यामुळे भारतीय संघाने व्हाईटवॉश टाळला. या सामन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनीही दमदार कामगिरी केली.मात्र या सामन्यादरम्यान भारताला एक मोठा धक्का हसला. भारताचा स्टार फलंदाज श्रेयस अय्यरला दुखापत झाली असून त्याला हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केले असल्याचे समजत आहे. .Rohit Sharma - Virat Kohli: 'थँक यू ऑस्ट्रेलिया! परत येऊ की नाही माहित नाही, पण...', सिडनीतील विजयानंतर विराट-रोहित झाले व्यक्त.झाले असे की सिडनीमध्ये झालेल्या वनडे सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाने तीन विकेट्स गमावल्यानंतर मॅथ्यू रेनशॉ आणि ऍलेक्स कॅरी यांनी अर्धशतकी भागीदारी केली होती, पण ३४ व्या षटकात हर्षित राणाच्या गोलंदाजीवर कॅरीने मोठा शॉट खेळला. यावेळी श्रेयस बॅकवर्ड पाँइंटपासून मागे धावत आला आणि त्याने हवेत सूर मारत झेल घेतला. मात्र हा झेल घेताना तो त्याच्या डाव्या अंगावर जोरात पडला. त्यामुळे त्याच्या बरगड्यांच्या जवळ प्रचंड वेदना झाल्या होत्या. त्याने झेल घेतल्यानंतर तो काही वेळ उठलाच नव्हता. त्यामुळे भारतीय संघाच्या फिजिओने त्याला मैदानातून बाहेर नेले..यानंतर बीसीसीआयने सांगितले होते की श्रेयसला हॉस्पिटलमध्ये पुढील तपासणीसाठी नेण्यात आले आहे. आता क्रिकबझने दिलेल्या महितीनुसार भारताच्या वनडे संघाचा उपकर्णधार असलेल्या श्रेयसला सिडनीमध्ये ऍडमिट करण्यात आले आहे. त्याच्यासोबत बीसीसीआयचे वैद्यकिय टीममधील सदस्य आहेत. तसेच ऑस्ट्रेलियातील त्याचे काही मित्रही त्याच्यासोबत असतील. पण आता तो भारतात परत कधी येणार आहे, हे निश्चित सांगता येणार नाही. त्याला उपचारासाठी काही दिवस लागू शकतात. श्रेयस ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिकेचा भाद होता. त्याला टी२० मालिकेसाठी भारताच्या संघात स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तो वनडे मालिकेनंतर भारतात लगेच येणार होता. मात्र आता त्याला दुखापतीमुळे तिथेच काही काळ थांबावे लागणार आहे. पण प्राथमिक माहितीनुसार तो काही दिवसात ठीक होऊ शकतो, त्याची दुखापत फार गंभीर नाही. भारतात परत आल्यानंतर कदाचित त्याला बंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये पुढील उपचार आणि फिटनेससाठी जावे लागू शकते..तथापि, श्रेयस पुढील काही आठवड्यात बरा होण्याची शक्यता असल्याने भारताच्या आगामी वनडे मालिकेत खेळू शकतो. भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेसोबत आधी दोन सामन्यांची कसोटी मालिका होणार आहे. श्रेयसने कसोटीतून ६ महिन्यांसाठी ब्रेक घेतला आहे, त्यामुळे तो या मालिकेसाठी उपलब्ध नाही. त्यानंतर ३० डिसेंबरपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका होणार आहे. या मालिकेत तो खेळण्याची दाट शक्यता आहे. कारण अजून या मालिकेसाठी महिन्याभराचा कालावधी आहे..Shreyas Iyer ने कसोटी क्रिकेटमधून का घेतला ब्रेक? अखेर स्वत:च सांगितलं नेमकं खरं कारण काय.नितीश कुमार रेड्डी टी२० मालिकेसाठी सज्जभारताचा युवा खेळाडू नितीश कुमार रेड्डीला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत मांडीला झालेल्या दुखापतीमुळे खेळता आले नव्हते. पण तो टी२० मालिकेपर्यंत पूर्ण फिट होईल आणि टी२० मालिका खेळू शकतो. जर तो येत्या काही दिवसात फिट नाही झाला, तर कदाचित सुरुवातीच्या एक किंवा दोन सामन्यांना मुकण्याची शक्यता आहे. पण त्यानंतर तो उपलब्ध राहू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.