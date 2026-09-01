Shimron Hetmyer: CPL मध्ये हेटमायरचा धुमाकूळ; ४३ चेंडूत शतक ठोकत रचला इतिहास, शेफर्डनेही केली तुफान फटकेबाजी

Shimron Hetmyer: क्रिकेटमध्ये शतक ठोकताना तुम्ही अनेक फलंदाजांना पाहिलं असेल. पण कॅरेबियन प्रीमियर लीगमध्ये शिमरोन हेटमायरने अशी खेळी केली आहे, ज्यामुळे त्याचं नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. ट्रिनबागो नाईट रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यात हेटमायरने अवघ्या ४३ चेंडूत नाबाद १११ धावांची खेळी केली. त्याच्या या वादळी खेळीच्या जोरावर गुयाना अमेझॉन वॉरियर्सने १६ षटकांत ५ विकेट गमावत १८५ धावा केल्या..पावसामुळे हा सामना १६ षटकांचा करण्यात आला होता. त्यामुळे कमी षटकांमध्ये मोठी धावसंख्या उभारण्याचं आव्हान गुयाना संघासमोर होतं. सुरुवातीला संघाची अवस्था फारशी चांगली नव्हती. मात्र, हेटमायरने मैदानात उतरल्यानंतर सामन्याचं चित्रच बदलून टाकलं..पुन्हा Ee Sala Cup Namde! रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा फायनलमध्ये दिमाखात प्रवेश; गुजरात टायटन्सचा लाजीरवाणा पराभव.हेटमायरने ४३ चेंडूत ठोकलं शतकहेटमायरने सुरुवातीला डाव सावरला आणि त्यानंतर अक्षरशः गोलंदाजांवर तुटून पडला. त्याने ४३ चेंडूत नाबाद १११ धावा केल्या. या खेळीत त्याने चौकार आणि षटकारांची आतषबाजी केली. विशेष म्हणजे, हेटमायरने ४३ चेंडूत शतक पूर्ण करत CPL मधील सर्वात वेगवान शतकाच्या विक्रमाची बरोबरी केली. त्यामुळे या सामन्यात त्याच्या नावाचीच सर्वाधिक चर्चा झाली.कमी षटकांचा सामना असल्याने प्रत्येक चेंडूवर मोठे फटके खेळण्याची गरज होती. हेटमायरने हीच संधी साधत गुयाना अमेझॉन वॉरियर्सची धावसंख्या वेगाने पुढे नेली..हेटमायरला रोमारियो शेफर्डचीही चांगली साथ मिळाली. सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या शेफर्डने अवघ्या ७ चेंडूत नाबाद २७ धावा केल्या. त्याचा स्ट्राइक रेट तब्बल ३८५.७१ इतका होता.हेटमायर आणि शेफर्ड यांनी डावाच्या शेवटच्या काही षटकांमध्ये अक्षरशः धावांचा पाऊस पाडला. त्यांच्या फटकेबाजीमुळे गुयाना संघाला १६ षटकांत १८५ धावांपर्यंत मजल मारता आली..गुयाना अमेझॉन वॉरियर्सने १८५ धावा केल्यानंतर ट्रिनबागो नाईट रायडर्ससमोर १८२ धावांचं सुधारित लक्ष्य ठेवण्यात आलं. मात्र, गुयाना संघाच्या गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी केली. मोहम्मद नबीने तीन विकेट घेत ट्रिनबागोच्या फलंदाजीला मोठे धक्के दिले. ट्रिनबागो नाईट रायडर्सला १६ षटकांत ७ विकेट गमावत १७२ धावाच करता आल्या. त्यामुळे गुयाना अमेझॉन वॉरियर्सने डकवर्थ-लुईस पद्धतीनुसार ९ धावांनी सामना जिंकला..IPL 2026: २८१ स्ट्राईक रेट अन् ९३ धावा... रजत पाटिदार प्लेऑफचा 'दादा'; Final मध्ये पोहचताच म्हणाला, 'आम्ही तुमच्यावर चालून येतोय...'.या विजयासह गुयाना अमेझॉन वॉरियर्सची स्पर्धेतील दमदार कामगिरी कायम राहिली. मात्र, या सामन्यात सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतलं ते शिमरोन हेटमायरच्या वादळी शतकाने. ४३ चेंडूत १११ धावांची ही खेळी CPL २०२६ मधील आतापर्यंतच्या लक्षवेधी डावांपैकी एक ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.