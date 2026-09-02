Cricket

फुल ड्रामा! तिसऱ्या अम्पायरने फलंदाजाला OUT दिले, सहकारी डग आऊडमध्ये 'आंदोलना'ला बसले; पुढे जे घडले त्याने सारेच चक्रावले

CPL drama Johnson Charles given out and called back: कॅरेबियन प्रीमिअर लीगमध्ये SKNP vs BBT सामन्यात मोठा ड्रामा पाहायला मिळाला. जॉन्सन चार्ल्सला तिसऱ्या अम्पायरने OUT दिल्यानंतर Patriotsच्या डगआऊटमधून विरोध झाला अन्...
CPL 2026

CPL controversial umpiring decision Johnson Charles

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

CPL controversial umpiring decision Johnson Charles: क्रिकेटच्या मैदानावर भांडणं, एकमेकांना करण्यात येणारी स्लेजिंग, वाद हे काही नवीन नाही. पण, कॅरेबियन प्रीमिअर लीगमध्ये मंगळवारी जे घडलं, ते वाचून सारेच हैराण झाले आहे. सेंट किंट्स अँड नेव्हीस पॅट्रिओट्स विरुद्ध बार्बाडॉस ट्रायडंट्स यांच्यातल्या सामन्यात हा अजब प्रकार घडला. तिसऱ्या अम्पायरने पॅट्रीओट्सच्या फलंदाजाला बाद दिल्यानंतर सहकाऱ्यांनी डगआऊटमध्ये निषेध नोंदवला आणि आंदोलनाच्या भूमिकेत गेले... त्यानंतर विकेटचा Video पुन्हा पाहिला गेला अन् पुढे जे घडले, त्याने वाद झाला.

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