फुल ड्रामा! तिसऱ्या अम्पायरने फलंदाजाला OUT दिले, सहकारी डग आऊडमध्ये 'आंदोलना'ला बसले; पुढे जे घडले त्याने सारेच चक्रावले

CPL controversial umpiring decision Johnson Charles: क्रिकेटच्या मैदानावर भांडणं, एकमेकांना करण्यात येणारी स्लेजिंग, वाद हे काही नवीन नाही. पण, कॅरेबियन प्रीमिअर लीगमध्ये मंगळवारी जे घडलं, ते वाचून सारेच हैराण झाले आहे. सेंट किंट्स अँड नेव्हीस पॅट्रिओट्स विरुद्ध बार्बाडॉस ट्रायडंट्स यांच्यातल्या सामन्यात हा अजब प्रकार घडला. तिसऱ्या अम्पायरने पॅट्रीओट्सच्या फलंदाजाला बाद दिल्यानंतर सहकाऱ्यांनी डगआऊटमध्ये निषेध नोंदवला आणि आंदोलनाच्या भूमिकेत गेले... त्यानंतर विकेटचा Video पुन्हा पाहिला गेला अन् पुढे जे घडले, त्याने वाद झाला..बार्बाडोसने प्रथम फलंदाजी करताना ४ बाद २१७ धावा केल्या आणि पॅट्रीओट्सने १९.१ षटकांत ४ विकेट्स गमावून लक्ष्य सहज पार केले. या विजयात सलामीवीर जॉन्सन चार्ल्स नायक ठरला आणि त्याच्या विकेटवरूनच मोठा राडा झाला. डावाच्या चौथ्या षटकात रॅमोन सायमंडच्या फुलटॉसवर जॉन्सनने स्क्वेअऱ लेगच्या दिशेने चेंडू मारला आणि रुथरफोर्डने कौशल्य दाखवताा झेल टिपला. पण, इथे पॅट्रीओट्सच्या खेळाडूंनी नाराजी व्यक्त केली, त्यांच्या मते तो NO BALL होता. पण, तिसऱ्या पंचांनी रिप्लेमध्ये झेल योग्य रितिने टिपलाय का हे तपासले अन् जॉन्सनला बाद दिले..IND vs AFG: भारतीय संघ निवडताना BCCIने केलीय मोठी चूक; आयर्लंड, इंग्लंडपाठोपाठ अफगाणिस्तानही अय्यरच्या संघाला लोळवणार.तिसऱ्या पंचांच्या या निर्णयावर पॅट्रीओट्सचे खेळाडू आणखी पेटले आणि त्यांनी डग आऊटमध्ये बसून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी हा निर्णय मागे घेण्यासाठी आणि व्हिडिओ पुन्हा पाहण्यासाठी आरडाओरड केली. तोपर्यंत जॉन्सनने मैदान सोडले होते आणि सहकारी त्याला पुन्हा मैदानाच्या आत जा असे सांगताना दिसले. गोंधळ वाढलेला पाहून तिसऱ्या पंचांनी पुन्हा एकदा व्हिडीओ तपासला आणि नो बॉल असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आधी बाद दिलेल्या जॉन्सनला त्यांना नाबाद द्यावे लागले..टीम इंडियात निवड नाही झाली, पठ्ठ्याने सर्व राग गोलंदाजांवर काढला... २२ चेंडूंत १०४ धावांचा पाऊस पाडला; अभिषेक, नमनची खेळी व्यर्थ.या सर्व गोंधळानंतर जॉन्सनने ४५ चेंडूंत ६ चौकार व ७ षटकारांसह ७८ धावांची खेळी केली. कायल मेयर्सन ( २९), दासून शनाका ( ३६), आंद्रे फ्लेचर ( २२) यांच्या फटकेबाजीने संघाला १९.१ षटकांत ४ बाद २२० धावांपर्यंत पोहोचवले आणि पॅट्रीओट्सचा विजय निश्चित केला. तत्पूर्वी, बार्बाडोसच्या क्विंटन डी कॉकने ५७ चेंडूंत ११ चौकार व ६ षटकारांसह १०६ धावांची खेळी करताना संघाला मोठी धावसंख्या उभारून दिली होती. झॅचरी कार्टरने ५७ धावांची खेळी करताना ७ षटकार खेचले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.