Craziest Matche : वन डे सामन्यात संघाच्या ८२२ धावा... एक त्रिशतक, एक द्विशतक अन् एक शतक... ७९४ धावांनी विजय

One Triple Century, One Double Ton, One Hundred! क्रिकेटमध्ये गोलंदाजांना किंमत राहिलेली नाही... हे आपण सध्या सुरू असलेल्या इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये पाहतच आहोत... पण, एकूण आता जगभरातील क्रिकेटमध्ये सर्वांना फलंदाज व्हायचंय, पहिल्या चेंडूपासून षटकार ठोकायचाय.. त्यामुळे ५० षटकांच्या क्रिकेटमध्ये २६० धावा पुरेशा वाटत असताना ट्वेंटी-२०त तेवढ्या धावा होताना दिसत आहेत. ५० षटकांच्या क्रिकेटमध्ये चारश-साडे चारशे धावा झाल्याचा इतिहास आहे. पण, त्याच ५०-५० षटकांच्या क्रिकेटमध्ये एकाच संघाने ८०० हून अधिक धावा करण्याचा प्रसंग कदाचित प्रथमच घडला असेल. .झिम्बाब्वेच्या देशांतर्गत प्रथमश्रेणी क्रिकेटमध्ये स्कॉरपियन्स क्रिकेट क्लब विरुद्ध मिथेन लायन्स हा सामना चर्चेचा विषय ठरला आहे. स्कॉरपियन्स संघाने ५० षटकांत ४ बाद ८२२ धावांचा पाऊस पाडला. या सामन्यात आणखी आश्चर्यकारक बनवणारी गोष्ट म्हणजे मिथेन लायन्सचा प्रतिसाद, जे प्रत्युत्तरात केवळ २८/७ धावाच करू शकले आणि त्यामुळे स्कॉरपियन्सला ७९४ धावांनी अविश्वसनीय विजय मिळाला..नाणेफेक जिंकल्यानंतर, स्कॉरपियन्सचा कर्णधार प्रेझ माकाझाने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्याचा स्टार ठरला विन्फेड मुटेंडे, ज्याने अवघ्या ७५ चेंडूंमध्ये २७०.६७ च्या स्ट्राईक रेटने २०३ धावांची अविश्वसनीय खेळी ठोकली. त्याच्या या खेळीत २३ चौकार आणि १३ षटकारांचा समावेश होता. ताकुंडा मदेम्बोने १४३ चेंडूंमध्ये ५० चौकार आणि सात षटकारांसह ३०२ धावांची आश्चर्यकारक खेळी केली आणि २७२ मिनिटे फलंदाजी करून तो निवृत्त झाला. गॅब्रिएल जया केवळ ४९ चेंडूंमध्ये २२४.४९ च्या स्ट्राईक रेटने ११० धावांवर नाबाद राहिला, तर व्हिन्सेंट मोयोने ३९ चेंडूंमध्ये वेगवान ७८ धावांचे योगदान दिले..स्कॉरपियन्स क्रिकेट क्लबने अखेरीस ५० षटकांत प्रति षटक १६.४४ च्या अविश्वसनीय धावगतीने ८२२/४ धावा केल्या. पहिल्या डावात संपूर्णपणे फलंदाजीसाठी अत्यंत अनुकूल वाटणारी खेळपट्टी, मिथेन लायन्सने पाठलाग सुरू करताच अचानक गोलंदाजांसाठी नंदनवन बनली. त्यांची अवस्था केवळ २८/७ अशी झाली, ज्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला..लिस्ट ए संघांची सर्वोच्च मान्यताप्राप्त धावसंख्या सध्या बिहारच्या नावावर आहे, ज्यांनी विजय हजारे ट्रॉफीदरम्यान रांचीमध्ये अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध ५७४/६ धावा केल्या होत्या. त्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने ८४ चेंडूंमध्ये १९० धावांची धडाकेबाज खेळी केली होती. २०२२ मध्ये तामिळनाडूने अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध ५०६/२ धावा केल्या होत्या, तर त्याच वर्षी इंग्लंडने नेदरलँड्सविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यात ४९८/४ अशी प्रसिद्ध धावसंख्या उभारली होती.