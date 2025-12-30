Cricket

Test Team of 2025: या वर्षातील सर्वोत्तम कसोटी संघात शुभमन गिलसह चार भारतीयांना स्थान, तर टेंबा बाबुमा कर्णधार

क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने २०२५ चा सर्वोत्तम कसोटी संघ निवडला असून यात चार भारतीय आणि ४ ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंचा समावेश आहे. टेंबा बावुमा कर्णधार आहे.
Pranali Kodre
Summary

  • क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने २०२५ चा सर्वोत्तम कसोटी संघ जाहीर केला.

  • या संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन भारतीय खेळाडूंचा समावेश आहे.

  • टेंबा बावुमा कर्णधार असून, रवींद्र जडेजा १२ वा खेळाडू आहे.

