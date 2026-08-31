हे काय नवलंच! प्रिंटर खराब झाला म्हणून संघाने सामना गमावला; क्रिकेटच्या इतिहासात कधी न घडलेला प्रसंग, नेमकं काय झालं?

Bizarre! Team Loses Cricket Match After Broken Printer: क्रिकेटच्या इतिहासात कधी न घडलेली घटना घडली... प्रिंटर खराब झाल्याने संघाला हार पत्करावी लागली. नॉर्दर्न आयर्लंड येथील एका क्रिकेट सामन्यात हा विचित्र प्रसंग घडला. Ballyspallen vs Eglinton सामन्यात पावसाने व्यत्यय आणला आणि डकवर्थ लुईस नियमाचा अवलंब होईल असे वाटले होते. पण, प्रिंटर खराब झाला अन् यजमान Ballyspallen संघाला पराभूत म्हणून घोषित केले गेले. या सामन्यात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे..येथील स्थानिक प्रीमिअऱ लीगमध्ये Ballyspallen संघ आपल्या घरच्या मैदानावर खेळत होता. Eglinton संघ ४८.१ षटकांत १५९ धावांवर ऑल आऊट झाला आणि प्रत्युत्तरात बॅलीस्पॅलेनचा संघाने २ षटकांत १९ धावा केल्या होत्या. तेव्हा पावसाची एन्ट्री झाली आणि सामना थांबवावा लागला. या परिस्थितीत DLS नियमानुसार सुधारित लक्ष्य देणे अपेक्षित होते. पण, यजमान DLS ची प्रत देऊ शकले नाही, कारण त्यांचा प्रिंटर खराब झाला होता..IPL 2027 Rule: फ्रँचायझींकडून हरकती अन् आयपीएलच्या फॉरमॅटमध्ये बदल; वादग्रस्त नियम हटवणार? BCCI च्या Emailमध्ये नेमकं काय?.बॅलीस्पॅलेनचा प्रिंटर खराब असल्यामुळे आवश्यक DLS शीट तयार करता आली नाही. त्या दस्तऐवजाशिवाय, स्पर्धेच्या नियमांनुसार अधिकारी सामना पुढे चालू ठेवू शकले नाहीत. त्यामुळे पुढे सामन्याचा एकही चेंडू न पडता एग्लिंटन संघाला विजयी घोषित करण्यात आले. हा असामान्य निर्णय नॉर्थ वेस्ट क्रिकेट युनियनच्या नियमांवर आधारित होता. DLS चे गणित सांगणारी शीट अधिकाऱ्यांना न मिळाल्यामुळे असा निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांच्या नियमात आहे..यजमान संघाने पंचांसाठी DLS शीट सादर करणे बंधनकारक आहे, त्यांना ती करता आली नाही. त्यामुळे नियमांनुसार, सामना आयोजित करणाऱ्या संघाने तात्काळ हार पत्करावी. नियमांमध्ये हे देखील स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, यजमान क्लबकडे "आवश्यक सॉफ्टवेअर लोड केलेला संगणक, पुरेसा कागद आणि शाईचा पुरवठा असलेला सुसंगत आणि कार्यरत प्रिंटर आणि एक कुशल ऑपरेटर" असावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.