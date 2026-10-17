R ASHWIN ON MS DHONI: झहीर खानच्या एन्ट्रीनंतर धोनीची नवी भूमिका ठरली? अश्विनने केला मोठा दावा, म्हणाला- ‘माही आता

R ASHWIN ON MS DHONI: चेन्नई सुपर किंग्सच्या (CSK) संघात आयपीएल २०२७ आधी मोठे बदल होत आहेत. संघाने झहीर खान यांची मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली आहे. त्यानंतर आता एमएस धोनीच्या भूमिकेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. भारताचा माजी फिरकीपटू आर. अश्विन याने धोनी पुढच्या हंगामात संघाचा मेंटॉर म्हणून काम करू शकतो, असं म्हटलं आहे. त्यामुळे धोनी पुढच्या आयपीएलमध्ये खेळणार की संघाला बाहेरून मार्गदर्शन करणार, याबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे..धोनीची भूमिका काय असणार?झहीर खान मुख्य प्रशिक्षक झाल्यानंतर चेन्नईच्या नव्या प्रशिक्षकवर्गासोबत धोनी आणि कर्णधार ऋतुराज गायकवाड यांचं समीकरण कसं असेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल, असं अश्विनने सांगितलं. अश्विन आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर बोलताना म्हणाला की, धोनी संघाचा मेंटॉर असण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ऋतुराज झहीर खान यांच्यासोबत कसा काम करतो आणि गरज पडल्यास धोनीचा सल्ला घेतो का, हे पाहणं उत्सुकतेचं असेल..IPL 2027: CSK सोबत २००८ पासून प्रवास केलेल्या दिग्गजाची अखेर साथ संपली; फ्रँचायझीने घेतला मोठा निर्णय.चेन्नईचे माजी मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग आणि धोनी यांच्यातील समन्वयाबाबतही अश्विनने भाष्य केलं. फ्लेमिंग यांनी संघ आणि कर्णधाराच्या गरजेनुसार स्वतःला जुळवून घेतलं होतं, असं त्याचं म्हणणं आहे. त्यामुळे नव्या कर्णधारासोबत जुळवून घेण्याच्या मुद्द्यावर चेन्नईने प्रशिक्षकवर्गात बदल का केला, असा प्रश्नही अश्विनने उपस्थित केला..धोनीला दुखापतीमुळे आयपीएल २०२६ चा एकही सामना खेळता आला नव्हता. हंगामाच्या मध्यात तो पुनरागमन करेल, अशी अपेक्षा होती; पण सराव सामन्यादरम्यान पुन्हा दुखापत झाल्याने त्याला संपूर्ण हंगामाबाहेर राहावं लागलं. ऋतुराज गायकवाडच आयपीएल २०२७ मध्ये चेन्नईचं नेतृत्व करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्याने २०२४ च्या हंगामापूर्वी धोनीकडून कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती..IPL 2027 News: खेळाडू की मार्गदर्शक? CSK ने MS Dhoni ची भूमिका जाहीर केली; मुख्य प्रशिक्षकपदी झहीर खान बसताच मोठी घोषणा.चेन्नईने २०२३ मध्ये शेवटचं आयपीएल विजेतेपद जिंकलं होतं. धोनी आणि स्टीफन फ्लेमिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघाने आतापर्यंत पाच वेळा विजेतेपद मिळवलं आहे. आता झहीर खान यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या प्रशिक्षकवर्गात धोनीची नेमकी भूमिका काय असेल, याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. अश्विनने व्यक्त केलेली मेंटॉरची शक्यता ही त्याची स्वतःची प्रतिक्रिया आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.