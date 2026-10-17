Cricket

R ASHWIN ON MS DHONI: झहीर खानच्या एन्ट्रीनंतर धोनीची नवी भूमिका ठरली? अश्विनने केला मोठा दावा, म्हणाला- ‘माही आता

MS DHONI NEW ROLE IN CSK: झहीर खान यांच्या नियुक्तीनंतर आयपीएल २०२७ मध्ये एमएस धोनी सीएसकेचा मेंटॉर होऊ शकतो, अशी शक्यता आर. अश्विनने व्यक्त केली आहे. अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.
R ASHWIN ON MS DHONI

R ASHWIN ON MS DHONI

esakal

Varsha Balhe
Updated on

R ASHWIN ON MS DHONI: चेन्नई सुपर किंग्सच्या (CSK) संघात आयपीएल २०२७ आधी मोठे बदल होत आहेत. संघाने झहीर खान यांची मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली आहे. त्यानंतर आता एमएस धोनीच्या भूमिकेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

भारताचा माजी फिरकीपटू आर. अश्विन याने धोनी पुढच्या हंगामात संघाचा मेंटॉर म्हणून काम करू शकतो, असं म्हटलं आहे. त्यामुळे धोनी पुढच्या आयपीएलमध्ये खेळणार की संघाला बाहेरून मार्गदर्शन करणार, याबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे.

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