Daren Sammy: विंडीजची कसोटीतील घसरण कर्करोगासारखी; माजी विश्वविजेता कर्णधार डॅरेन सॅमीने व्यक्त केली खंत

नवी दिल्ली : वेस्ट इंडीजचा विश्वविजेता कर्णधार डॅरेन सॅमी याने आपल्या देशातील क्रिकेटच्या घसरणीची तुलना थेट कर्करोगाशी केली आहे. हा 'कर्करोग' वेस्ट इंडीज क्रिकेटच्या व्यवस्थेत अनेक वर्षांपासून पसरला आहे, अशी वेदना सॅमी यांनी व्यक्त केली. भारत दौऱ्यावर असलेल्या वेस्ट इंडीज संघाचे डॅरेन सॅमी प्रशिक्षक आहेत..टी-२० प्रकारात सध्याच्या नव्या पिढीसमोर अनेक रोल मॉडेल सहजपणे उपलब्धल आहेत. ही पिढी फक्त त्यांच्याकडे असलेल्या गुणवत्तेनुसार आणि समोर असलेल्या सुविधांनुसार खेळत आहे, पण कसोटी क्रिकेटमध्ये मात्र मोठी पीछेहाट होत असल्याची खंत सॅमी यांनी व्यक्त केली..कसोटी क्रिकेटमधील वेस्ट इंडीजच्या अवस्थेबाबत विचारले असता सॅमी म्हणाले, आम्ही भारतात अखेरची कसोटी मालिका १९८३ मध्ये जिंकली होती. त्या वेळी माझा जन्म झाला होता, असे त्यांनी हसत हसत म्हटले असले तरी भारतात ४२ वर्षांपासून वेस्ट इंडीजने कसोटी मालिका जिंकलेली नाही. हे वास्तव मांडताना सॅमी गंभीर झाले आणि म्हणाले, वेस्ट इंडीज क्रिकेटच्या पडझडीची मुळे दोन-तीन वर्षांपासूनची नाहीत, तर ती खूप आधीपासूनची आहेत..हा कर्करोग अनेक वर्षांपासून वेस्ट इंडीज क्रिकेटच्या व्यवस्थेत पसरला आहे. कर्करोगाकडे दुर्लक्ष केले, तर काय होते हे आपण सर्वच जण जाणतो. आमच्या समस्या वरवर दिसणाऱ्या नाहीत, त्या व्यवस्थेच्या मुळाशी आहेत, असे सॅमी म्हणाले..भारताविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात वेस्ट इंडीजचा एक डाव आणि १४० धावांनी तीन दिवसांच्या आतच पराभव झाला. वेस्ट इंडीज खेळाडूंनी लढण्याचीही वृत्ती न दाखवल्यामुळे त्यांचे चाहते निराश झाले आहेत..आम्ही फक्त आमच्याकडे असलेल्या माफक सुविधांसह आणि उपलब्ध खेळाडूंनिशीच संघ तयार करण्याचे काम करू शकतो. जगभरातील फ्रँचायझींशी स्पर्धा न करू शकणे हे आमच्यासाठी नेहमीच एक अडथळा राहिला आहे, असे सॅमी प्रामाणिकपणे म्हणाले..World Cup 2025 India Squad: वर्ल्ड कपच्या भारतीय संघात शफाली वर्माला स्थान का नाही? निवड समिती अध्यक्षांनी सांगितलं खरं कारण.कसोटी क्रिकेटमध्ये आघाडीचे तीन-चार संघ आणि तळाच्या चार संघांमधील दरी आता प्रचंड वाढली आहे. आम्ही आर्थिक अडचणीत खूप काळापासून आहोत, अशी खंतही सॅमी यांनी व्यक्त केली. याच कारणामुळे ब्रायन लारा आणि शिवनारायण चंदरपॉल हे आज दुपारी एक कार्यक्रम आयोजित करत आहेत, ज्यामध्ये आम्हाला काही प्रायोजक मिळू शकतील अशी आशा आहे, जेणेकरून आवश्यक क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करता येईल, असे सॅमी म्हणाले..