Cricket

Daren Sammy: विंडीजची कसोटीतील घसरण कर्करोगासारखी; माजी विश्वविजेता कर्णधार डॅरेन सॅमीने व्यक्त केली खंत

WestIndies Cricket: वेस्ट इंडीजचा विश्वविजेता कर्णधार डॅरेन सॅमी याने आपल्या देशातील क्रिकेटच्या घसरणीची तुलना थेट कर्करोगाशी केली आहे. हा ‘कर्करोग’ वेस्ट इंडीज क्रिकेटच्या व्यवस्थेत अनेक वर्षांपासून पसरला आहे, अशी वेदना सॅमी यांनी व्यक्त केली.
Daren Sammy

Daren Sammy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : वेस्ट इंडीजचा विश्वविजेता कर्णधार डॅरेन सॅमी याने आपल्या देशातील क्रिकेटच्या घसरणीची तुलना थेट कर्करोगाशी केली आहे. हा ‘कर्करोग’ वेस्ट इंडीज क्रिकेटच्या व्यवस्थेत अनेक वर्षांपासून पसरला आहे, अशी वेदना सॅमी यांनी व्यक्त केली. भारत दौऱ्यावर असलेल्या वेस्ट इंडीज संघाचे डॅरेन सॅमी प्रशिक्षक आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket
Development
test cricket
West Indies
Test cricket performance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com