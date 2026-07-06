W,W,W,W! दासून शनाकाने घेतल्या ४ चेंडूंत ४ विकेट्स; सुपर किंग्सला विजयाचा घास पळवला, Video

Seattle Orcas vs Texas Super Kings highlights: दासून शनकाने मेजर क्रिकेट लीग ( MLC) स्पर्धेतील सोमवारचा सामना गाजवला.. सिएटल ऑर्कास संघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दासूनने चार चेंडूत चार विकेट्स घेताना टेक्सास सुपर किंग्सला कमी लक्ष्याचा पाठलाग करतानाही हार मानण्यास भाग पाडले. १२२ धावांचा पाठलाग करताना सुपर किंग्सने ५ बाद १०५ धावा केल्या होत्या आणि डोनोव्हन फरेरा व शुभम रांजणे मैदानावर उभे होते. १९व्या षटकाच्या शेवटच्या दोन चेंडूंवर फरेराने चौकार व षटकार खेचला आणि त्यानंतर २०व्या षटकाचा पहिला चेंडू रांजणने चौकार खेचला. .सुपर किंग्सला ५ चेंडूंत ११ धावांची गरज असताना रांजणेने एक धाव घेत फरेराला स्ट्राईक दिली. पण, दासूनने तिसऱ्या चेंडूवर संथ मारा करून फरेराचा त्रिफळा उडवला. त्यानंतर कॅलव्हिन सेव्हेजला झेलबाद केले आणि एडम मिलनेची विकेट घेऊन दासूनने हॅटट्रिक पूर्ण केली. शेवटच्या चेंडूवर आम्शी डी सिल्वाची विकेट घेऊन दासूनने चार चेंडूंत चार विकेट्स पूर्ण केल्या आणि संघाला ९ धावांनी विजय मिळवून दिला..T20 World Cup विजेत्या ऑस्ट्रेलियासह उपविजेता इंग्लंडवरही पैशांची बरसात; जाणून घ्या ICC कडून किती कोटींचं मिळालं बक्षीस.त्याआधी ओटनेल बार्टमनने सुपर किंग्सच्या आघाडीच्या फळीला धक्का दिला. त्याने फॅफ ड्यू प्लेसिस व साईतेजा मुक्कामल्ला यांना बाद केले. त्यानंतर वियान मुल्डरची विकेट घेत संघाची अवस्था ४ बाद ५० अशी केली. त्याने ४-१-९-३ अशी स्पेल संपवली. त्यांच्याकडून रांजणेने ४४ चेंडूंत नाबाद ४० धावांची खेळी केली. फरेराने २२ धावा केल्या. दासूनने ४-०-२६-४ अशी स्पेल टाकली. मार्कस स्टॉयनिस व जसदीप सिंग यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..ऑर्कासलाही चांगली सुरुवात करता आली नाही. त्यांचे आघाडीचे तीन फलंदाज १५ धावांत माघारी परतले होते. पण, अली शेख ( १८) व कॅमेरून गॅनन ( २०) यांच्यासह अन्य फलंदाजांच्या छोट्याखानी खेळीच्या जोरावर संघ १२२ धावांपर्यंत पोहोचला. आम्शी डी सिल्वाने तीन,तर एडम मिल्नेने दोन विकेट्स घेतल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.