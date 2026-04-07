David Warner Arrested: ऑस्ट्रेलियन सलामीवीर वॉर्नरला अटक; पाकिस्तान सुपर लीग सोडावी लागणार, प्रकरण पेटलंय

David Warner faces legal trouble after being arrested: ऑस्ट्रेलियाचा स्टार क्रिकेटपटू डेव्हिड वॉर्नरला ऑस्ट्रेलियामध्ये दारू पिऊन गाडी चालवल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. तो पाकिस्तान सुपर लीग खेळण्यासाठी पाकिस्तानात परतला असला तरी, त्याला लवकरच न्यायालयासमोर हजर व्हावे लागणार आहे. रविवारी रात्री उशिरा सिडनीच्या मारुब्रा येथे श्वासाच्या चाचणीत ( breath test) अयशस्वी झाल्यानंतर त्याच्या शरीरात मर्यादेपेक्षा जवळपास दुप्पट मद्य असल्याचे आढळून आले..news.com.au ला दिलेल्या वृत्तानुसार एनएसडब्ल्यू पोलिसांनी सांगितले की,डेव्हिड वॉर्नरने पोलिसांना पाहून आपली गाडी दूर पार्क केली आणि त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्याच्याकडे जाऊन श्वासाची चाचणी घेतली, ज्याचा निकाल सकारात्वक आला. वॉर्नरला अटक करून मारुब्रा पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले, जिथे त्याच्या शरीरातील अल्कोहोलचे प्रमाण ०.१ आढळले. तो मे महिन्यात न्यायालयात हजर होणार आहे..श्रेयस अय्यरच्या बहिणीने अजिंक्य रहाणेच्या KKR ला केलं ट्रोल; PBKS विरुद्धचा सामना रद्द झाल्यानंतरचा Video Viral."रविवारी सायंकाळी सुमारे ५:३० वाजता, पोलीस मारुब्रा येथील मलबार रोडवर ड्रंक अँड ड्राईव्ह करणाऱ्या चालकांची तपासणी करत होते तेव्हा तेथे एक गाडी तपासणी ठिकाणाच्या काही अंतरावर थांबून पार्क केल्याचे दिसून आले. वाहतूक आणि महामार्ग गस्त कमांडशी संलग्न असलेल्या अधिकाऱ्यांनी वाहनाजवळ जाऊन ३९ वर्षीय चालकाची रस्त्यावरच चाचणी केली, ज्याचा निकाल सकारात्मक आला," असे निवेदनात म्हटले आहे..वॉर्नरने २०२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. जानेवारी २०२४ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध ऑस्ट्रेलियाच्या वन डे मालिकेत खेळण्यापूर्वी अवघ्या चार आठवड्यांपूर्वी वॉर्नरने निवृत्ती जाहीर करून निवड समितीला धक्का दिला होता. आता वॉर्नर पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये तो कराची किंग्सचे नेतृत्व करतोय आणि तीन सामन्यांत त्याने ३५, ८ व ५० धावा केल्या आहेत. आता त्याला न्यायालयात हजर व्हावे लागणार आहे आणि त्यासाठी तो पीएसएल सोडून पुन्हा मायदेशी परतण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय.